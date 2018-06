V pařížské cestě Karolíny Plíškové stojí Maria, ruská tenisová carevna

Šampionka. Usvědčená dopingová provinilkyně. Idol. Žena s mimořádným citem „prodat“ sama sebe. Krásná, úspěšná, sebejistá.

„Ona a Serena, to jsou největší hvězdy ženského tenisu,“ říká Karolína Plíšková. „Pro média a turnaje jsou ony dvě top. Nemyslím kvůli žebříčku, ten nyní neodpovídá. Ale kvůli minulosti, kterou mají za sebou. Ať už je jakákoli.“

Roland Garros Pavouci turnaje MUŽI x ŽENY

Los Roland Garros letos dvojčata Plíškovy už v rané fázi turnaje proti těmto superstar posílá s až zlomyslnou pravidelností. Kristýna podlehla v 1. kole Sereně Williamsové, Karolína v sobotním duelu 3. kola vyrazí na ikonu ze sibiřského města Ňagaň.

Ženský šlágr dne. A to šlágr velmi specifický.

Užila si svoje. Ať to bylo jakkoli

Životní příběh Marie Š. je popsaný jako u málokterého sportovce. Její nedávná biografie nese název Nezastavitelná, což roky platilo. Ze zmrzlého Ruska na Floridu. Od snů k cílům. Tak soustředěná, tak chladná, tak výkonná. Majitelka kariérního grandslamu a celkem pěti titulů z nich (v Paříži uspěla dvakrát). Královna žebříčku nejlépe placených sportovkyň. Oděná do slávy.

A pak se zrodila pohroma na devět písmen. Meldonium. Doping. Zločin a trest.

Ten se z dvou let zkrátil na 15 měsíců. Comeback bolel, drhnul, ale nyní nabírá rychlost, jako když se Transsibiřská magistrála řítí širou Rusí. A nechává minulost za sebou.

„Myslím, že už jsme se na tohle téma bavili dostatečně často,“ odbyla dotaz na to, že loni jí právě na Roland Garros pořadatelé nedopřáli divokou kartu. Co tedy s ní?

„Spousta lidí si myslí, že je to podvodnice. Ale teď už je to jedno. Asi si užila své, ať už to bylo, jak to bylo,“ říká Plíšková. „Podle mě je hrozně silná, protože se z toho dokázala nepo... Bojuje, pořád se snaží dostat zpátky. Spousta holek by se na to vykašlala, nezvládly by to psychicky. Přitom už toho vyhrála dost.“

Roland Garros 2018 Příloha iDNES.cz

Šarapovová popisuje, že v ní pod zdánlivě ledovou krustou dál doutná tenisová vášeň: „V našem sportovním životě je hodně rutin. Hodně obětí. Ale pak jdete na grandslamu tunelem na velký kurt, všude kolem kamery... Tyhle chvíle miluju.“

Oheň a led, láska a nenávist. Šarapovová vyvolává hraniční pocity, ale i velký respekt. „Není můj vzor, ale v chování je jednou z nejlepších a největších profesionálek na okruhu,“ říká Plíšková.

Byla jsem vykulená. Už nejsem

Kdo viděl pařížský duel Sereny Williamsové ve 2. kole proti Australance Bartyové, pochopí rychle. Ten tlak fanoušků. Okatě předváděná vnitřní síla „superhrdinky“ Sereny... Bartyová to po výhře v prvním setu neustála. Zbortila se.

„Maria je fyzicky vždy připravená, dělá pro to maximum. Ale je nebezpečná i svým chováním. Jako Serena si buduje jméno a respekt, takže spoustu holek porazí tím, že je Šarapovová,“ vypráví Plíšková.

Některé lekce nenahradíte. Hrály spolu jedinkrát, Fed Cup v roce 2015. Plíšková padla 3:6, 4:6. „Tehdy jsem byla vykulená,“ říká. „Marii jsem v Praze přistihla v hodně dobré formě. Od té doby se změnila.“

Plíšková též. Češka s maorským tetováním je pevně ve špičce. Naučila se přecházet přes první týdny grandslamů. Byla jedničkou. „A má nejlepší podání na světě,“ pochválila ji Šarapovová v Paříži.

Tohle má být bitva sobě rovných. Jakkoli se proslulostí a množstvím fanoušků tyhle dvě zatím stále nemohou měřit. A nepodlehnout téhle auře bude základ.

„Fyzicky to tak těžké nebude, ale psychicky musím být připravena, že je možné všechno,“ ví Plíšková. „Hraje hodně odvážně, hodně do toho chodí, může se jí to sejít. Nebo bude dělat chyby a vystřílí se. Je třeba být pořád na pozoru. Každá šance pro mě bude vzácná.“

Její dvojče ve zkoušce proti jiné celebritě neuspělo. „Ségra hrála poprvé na centru, zkušenosti jí chybějí. Tohle už já mám, doufejme, za sebou,“ říká Karolína Plíšková.

Co soudí druhá strana? „Už jsme spolu dlouho nehrály. Tuhle možnost vítám s otevřenou náručí,“ pronesla Šarapovová. Jak sebevědomé, jak typické. Ve své náruči hodlá českou jedničku zadusit – i tím, že je prostě Marií Šarapovovou.