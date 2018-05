PAŘÍŽSKÁ GLOSA: Tenisové mámy jsou si rovny. Ale některé jsou si rovnější

„Je trochu arogantní,“ líčila Kateřina Siniaková. „Chce vás rozhodit, ale to se jí nepovedlo. Spíš mě víc nabudila.“ A tak sbohem, šampionko: bývalá nejlepší hráčka planety Azarenková musela přijmout porážku.

Tedy tu na kurtu; jak se z nich otřepat, to Běloruska ví. V životě přicházejí horší, třeba když se přes soudy handrkuje s bývalým partnerem o péči o potomka, což její tenisovou kariéru brzdí. Nově pak je tu vědomí, že všechny tenisové mámy jsou si sice rovny, ale některé rovnější.

Tohle je zatím velké téma Roland Garros, neboť se zdá, že pokrytectví překoná každý plot, i ten kolem slavného pařížského areálu. Když pořadatelé nenasadili Serenu Williamsovou (na což mají dle stávajících pravidel plné právo), už se dokonce vyrojily první náznaky hyperkorektní paranoie, že tak učinili z rasismu.

I Češky Petra Kvitová či Barbora Strýcová dostávaly na toto téma otázky. A stav věcí by neměnily.

„Respektuju to, ale mít dítě je přece její volba,“ pronesla Strýcová a dodala, že by maximálně „chráněné období“ rozšířila ze stávajících osmi turnajů na deset.

„Z mého pohledu jsem se já po návratu necítila jako hráčka světové dvacítky, i když to je samozřejmě jiná situace,“ řekla Kvitová. Na vysvětlenou: chráněný žebříček platí pro dlouhodobě zraněné, žádné speciální pravidlo pro návraty matek neexistuje.

Nebo neexistovalo. Domnělou křivdu na Sereně na sociálních sítích pranýřovala třeba i Ivanka Trumpová, protože americká prezidentská rodina cítila potřebu se vyjádřit. Zajímavější ale je, když do debaty přispěje někdo zasvěcenější. Třeba Azarenková.

„Víte, my se tady bavíme o jednotlivci, ale pokud je řeč o pravidlech, přece by měla platit pro každého,“ řekla. „Když jsem se loni vracela já, tohle na stole nebylo. Skutečné debaty o návratu po porodu naopak před nějakou dobou začaly, já sama jsem v hráčské komisi WTA.

Není pravda, že by se nic nedělo. Především mluvíme o tom, aby se začalo oddělovat zranění a mateřství. Aby se ty, co otěhotní, mohly snadněji vracet. Může to chvíli trvat. Nevznikne žádné zázračné rychlé rozhodnutí. Ale pokud to má být opravdové pravidlo, ať platí pro každého.“

Upřímná slova. Azarenková přidala, že sama nenachází ideální koncept a že ví, že pokud by tenistky matky měly snazší comeback, znamená to zase těžší situaci pro ty ostatní. Tedy že nemá jasno. Což je pořád o dost lepší než se rozčilovat, že majitelku 23 grandslamů někdo zákeřně utlačuje.