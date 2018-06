Kamarádky z USA hrají o finále: Pardon, musím jít říct soupeřce pár drbů

Soupeřka soupeřce vlkem? Nikoli nutně. A tak zněl první plán Sloane Stephensové ve chvíli, kdy postoupila do semifinále, následovně: „Pardon, ale musím běžet za Madison a říct jí pár šťavnatých věcí.“

Za Madison Keysovou. Za dobrou kamarádkou, která stojí v cestě do grandslamového boje o titul.

Díky tomu má jejich vlast jistotu finalistky Roland Garros - a poprvé od roku 2002 (!) jí bude jiná Američanka než některá ze sester Williamsových.

Tenis nebývá zrovna prostředím spřízněných duší, na to se v něm hraje o příliš mnoho peněz, slávy a euforie. Jenže tyhle dvě se vymykají. Sloane, náruživá milovnice zmrzliny. Madison, dobrá duše mezi hráčkami. Společně letos dotáhly USA do finále Fed Cupu, nyní čelí jedna druhé.

„Na kurtu jsme samozřejmě soupeřkami, ale jinak se mezi námi nic nezmění, budeme se chovat úplně normálně,“ řekla v Paříži Stephensová a Keysová souhlasila: „Cokoli jiného by přece bylo zvláštní. Ba divné. Přece kolem sebe nebudeme v šatně chodit a dělat, že se neznáme! My dvě mezi sebou totiž nemáme vůbec žádné tajnosti.“

Že jejich vztah ustojí mnohé, je již dokázáno. Loni v září v New Yorku dostaly možnost hrát tu nejameričtější ze všech bitev, nastoupily do ryze národního finále US Open. Stephensová tehdy vyhrála jasně 6:3, 6:0.

Souboj kamarádek: Sloane Stephensová (vlevo) vyzve v semifinále Madison Keysovou.

„Velká chvíle pro nás obě. Spousta emocí,“ vybavuje si vítězka, zatímco poražená zpětně soudí: „I když jsem tehdy padla, na antuce je to jiné.“

Keysová totiž u Seiny prožívá svoji životní oranžovou romanci. Po každém duelu se víc a víc culí: „Mám místní povrch čím dál raději.“

Její kámoška Sloane ale řádí: v osmifinále a čtvrtfinále ztratila v duelech proti Kontaveitové a Kasatkinové dohromady titěrných šest gamů! „Jsem fakt super nadšená. Paráda. Moje další grandslamová jízda,“ září 25letá šampionka US Open.

V Paříži ji zatím snad nejvíc „rozhodilo“ to, když jí na Champs-Élysées zavřeli její oblíbenou prodejnou se zmrzlinou, protože tou se s chutí láduje tak často, jak to jen jde. „Takový nedostatek respektu,“ pronesla rozverně.

Roland Garros 2018 Příloha iDNES.cz

Stephensová je vážně číslo, umí pobavit. V Paříži se premiérově podívala na tajemnou tvář Mony Lisy, rozdávat autogramy ale nemusela. „Ne že bych zrovna vypadala jako bezdomovec, ale řekněme, že nejsem nejreprezentativnější,“ povídala. „Mám asi čtvery kraťasy, které točím pořád dokola, na hlavě vždycky kšiltovku. Taková prostě jsem.“

Její svébytnost pak doplňuje slušňačka Keysová. „Mockrát jsem slyšela, že hodné holky nevítězí. Ale já si myslím, že to je jen snůška nesmyslů,“ usmála se. „Podle mě je totiž podstatný rozdíl mezi tím, jestli něco chcete a bojujete o to, a jestli nejste hodný člověk. U mě by to nebylo autentické.“

Každá jiná, každá svá. Většinou spolu, nyní proti sobě. Americké kamarádství dostane pauzu jen na nezbytně nutný počet gamů.