Kvitová: Proti takové si musíte sáhnout na dno. A já nepolevím ani o píď

dnes 15:55

Paříž (Od našeho zpravodaje) - Žádná pohodová procházka po kurtu, to tedy ani náhodou. „Už chápu, proč tu loni došla tak daleko,“ ocenila Petra Kvitová Véronicu Cepedeovou z Paraguaye. V 1. kole Roland Garros potřebovala na postup tři sety a přes dvě hodiny času. A zvládla to i díky čím dál lepší kondici: „To se pak promítne do sebedůvěry.“