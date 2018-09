Zocelen vlhkostí. Millman se potil, Federer špatně dýchal a prohrál

Dosud se tenhle 29letý chlapík potuloval po turnajích bez výraznějšího ohlasu fanoušků či médií. Mezi profesionály kroutí John Millman už dvanáctou sezonu, až letos si zahrál poprvé o titul na okruhu ATP.

Na turnaji v Budapešti nestačil pouze na rozjetého Itala Cecchinata. V následném vydání žebříčku ale poprvé proklouzl do první padesátky.

„Získal jsem sebevědomí,“ vyprávěl tehdy.

Soužen zraněními Od května 2013 chyběl John Millman na okruhu dlouhých 11 měsíců. Trápily ho problémy s ramenem. Další pauzu prodělal na začátku roku 2017, kdy chyběl čtyři měsíce. „Je strašně těžké začínat od znova. Byl jsem několikrát opravdu na dně. Ale vždy mi pomohla rodina a kamarádi,“ řekl Millman.

O měsíc později mohl podobná slova pronést znovu. V osmifinále US Open přehrál dvacetinásobného grandslamového vítěze, poprvé v kariéře porazil hráče Top10 žebříčku ATP.

„Tenhle moment si budu hodně dlouho pamatovat. Nic podobného jsem ještě nezažil,“ řekl Millman po vítězství nad Federerem 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).



Ještě na kurtu v emotivním rozhovoru přiznal: „Teď je jedna ráno, za šest hodin vstávám, musím vybrat hráče do fantasy draftu NFL.“ O pár desítek minut později ale už zálibu v americkém fotbale hodil za hlavu.

„Neskutečný fofr, ještě jsem nikoho z týmu neviděl, stihl jsem jen na chvilku skočit do ledové vany,“ popisoval. „ Pořádně se vyspím, zregeneruju a připravím se na čtvrtfinále.“



Jeho přetahovaná s Federerem trvala více než tři a půl hodiny. V náročných podmínkách pod zataženou střechou na centrálním dvorci Arthura Ashe ale oba bojovali s naprosto jinými problémy.

„Potil jsem se takovým způsobem, že jsem téměř nemohl držet raketu,“ řekl Millman. „Dýchal jsem ale bez větších problémů.“



„Vzduch se téměř nepohnul. Nemohl jsem dýchat. To se mi stalo poprvé v kariéře,“ opáčil 37letý Federer.



Letošní ročník US Open doprovází extrémní podmínky: teploty standardně překračují tropickou hranici 30 stupňů Celsia, nezvykle vysoké hodnoty zaznamenávají i vlhkometry.



„John se s vlhkostí vypořádal daleko lépe. Ostatně on pochází z Brisbane, jednoho z nejvlhčích míst na zemi,“ komentoval Federer, jenž na titul v New Yorku čeká už deset let. Závěrečný grandslam sezony ovládl v minulosti pětkrát v řadě.

„Intenzitou hry mi připomíná Davida Ferrera. Umí se skvěle bránit a potrestá každou chybu,“ přidal Švýcar na adresu svého přemožitele.



A sympatickému Australanovi, se kterým v minulosti několikrát trénoval, poslal radu před čtvrtfinále s Novakem Djokovičem, letošním vítězem Wimbledonu.

„Musí hrát stejně, zaskočit ho a doufat v další extrémně teplý den.“



Se srbským tenistou se Millman utká ve středu. Předpovědi slibují jasno a teploty znovu šplhající k třicítce. A to i v noci.

A Australan v nich znovu může najít výhodu.