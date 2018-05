Místo tenisu charita či luxus. Mistr plánování Federer je i tak králem

Tohle místo je rájem i noční můrou zároveň. Kdo se vyžívá v nakupování, stráví v Dubai Mall klidně dny; komu se naopak davy lidí a jeden obchod vedle druhého protiví, má co dělat, aby z tohohle bludiště našel cestu.

Minulý týden do chrámu konzumu zavítal velekněz tenisu. Roger Federer na sobě měl fešácký oblek a na ruce pořádně drahé hodinky. Vždyť věhlasná firma Rolex právě ve Spojených arabských emirátech otevírala novou pobočku, které v žádné jiné zemi není rovno.

Rafael Nadal tou dobou dřel na antuce v Madridu - ale očividně málo. Jelikož turnaj nevyhrál, do čela žebříčku ATP se vrátil Federer. I přesto, že poslední mač odehrál 24. března!

„Nebyl jsem dost dobrý,“ řekl Nadal stručně poté, co podlehl ve čtvrtfinále Dominicu Thiemovi a skončila jeho krutovládná série na oranžovém povrchu. Zato jeho životní rival dost dobrý je: jak v tenisu, tak v plánování.



Federerovi nadále vychází jeho mistrovská úvaha o tom, že případné benefity antuky zdaleka nevyvažují potenciální ztráty. Již sedm týdnů nechává tělo odpočívat. Trénuje tak, aby byl fit na trávu a severoamerické betony. Má nahráno: v kalendářním žebříčku pořád s 3110 body vede.

Federerův rok 2018: triumf v Melbourne (vlevo) i konec v Miami již ve 2. kole.

V Římě ho v tomto měření mohou teoreticky přeskočit Alexander Zverev a Juan Martín del Potro, Nadal ale nikoli (zato jen a právě Nadal, pokud v Římě zvítězí, poskočí do čela žebříčku klasického a odsune Federera do pozice číslo dvě). A to se Švýcarovi vlastně „nedaří“: v Indian Wells padl ve finále a v Miami jej v jeho posledním mači onoho 24. března již ve 2. kole vyřadil Kokkinakis, přičemž loni oba tyhle turnaje vyhrál.

Vynechat oranžovou dřinu se mu loni osvědčilo a nemá důvod měnit. „Jedničkou se nestanete tak, že dáváte na odiv své slabší stránky. A on dobře ví, že žebříček netvoří jen výsledky na antuce,“ napsal tenisový analytik Eurosportu Desmond Kane.

Což koresponduje se slovy samotného Maestra: „Považuji se za slušného antukáře, ale znám mnoho, mnoho lepších.“

Tolik jiných hvězd si myslelo, že Federera lze jednoduše zkopírovat; že se stačí po zranění stáhnout, potrénovat, vrátit se - a že všechno půjde jako dřív... Stan Wawrinka klopýtá, Novak Djokovič působí jako stín sama sebe, Andy Murray se stále nevrátil.

Federer je prostě jediný svého druhu. Comeback vyhlíží na turnaji ve Stuttgartu, mezitím se věnuje přípravě, byznysu i bohulibým činnostem. Třeba v chudé Zambii si zahrál na učitele a má jasno, čeho chce se svojí charitou dosáhnout. „Do desíti let by měl mít každý místní školák přístup k základnímu vzdělání. Protože to je základem všeho,“ pronesl v jižní Africe.

Federer se k šíření osvěty zavázal a pomáhá, jak to jen jde. Jeho tenisové vědomosti jsou ovšem nezkopírovatelné.