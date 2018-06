Když rivalové před Wimbledonem věří: I Roger je jenom člověk

Protože na Wimbledonu 2017 to nedokázal nikdo.

Tenisoví fanoušci se tetelí blahem, startuje další show s iniciálami RF. Fenomenální Švýcar 8. srpna oslaví 37. narozeniny – a to, že si vedle dortu postaví trofej z All England Clubu, není vůbec nereálné. „Jeden favorit je zcela zřejmý,“ řekl mezi jinými třeba Kyle Edmund, nyní britská jednička. „Udělal totéž co loni: vynechal antuku a vrhl se rovnou na trávu. To on je hlavní adept na titul.“

Od chvíle, kdy Federer patrně kdesi našel pramen mládí a po pauze se v roce 2017 vrátil se svěžestí junáka, mu zelený povrch pod nohama dodává jistotu. Jeho prohry na trávě jsou méně časté než shoda v české politice. Loni si hýčkal bilanci 12-1, letos zatím zní 8-1.

Jen dva šoky se do jeho krasojízdy vlomily, oba v Německu. Před rokem jej ve Stuttgartu zmrazil veterán Tommy Haas, letos ve finále v Halle slavil talent Borna Čorič. A právě k poslední Maestrově porážce se ostatní upínají.

„On a Rafa (Nadal) jsou samozřejmě legendy, ale taky jenom lidé. Tenis je pořád sport, takže každý může někdy prohrát. Pokud je to ten správný den,“ řekl Denis Shapovalov, v 19 letech ještě o dva roky mladší než Čorič.

Sledovat v akci Federera s Nadalem připadá současným zájemcům o tenis jako samozřejmost, je ale evidentní, že na tyhle dva mistry nad mistry se bude hodně vzpomínat. I proto, jak si nyní rozdělili grandslamy; ve spravedlivém poměru 3:3 ovládli šest posledních.

Teď má Federer na úvod Srba Lajoviče, poté lepšího z dvojice Lacko–Bonzi. Následně by mohl přijít třeba chorvatský bomber Ivo Karlovič a vzhledem k tomu, že los má asi smysl pro suchý anglický humor, ve 4. kole znovu Čorič.

„Abyste porazili někoho na Rogerově úrovni, musíte předvést cosi extra. Ale Borna letos hraje vynikající tenis,“ velebí jej Shapovalov.

On, Čorič, Kyrgios, Zverev... Talentu mají habaděj, ale v Melbourne, Paříži, Londýně i New Yorku jako by jim zatím těžkly nohy.

„Je bez debat, že se jednou přihodí, že grandslam vyhraje teenager. Záleží jen na nové generaci,“ pronesl Federer. Možná to ale byla jen zdvořilostní fráze. Kavalír s raketou v ruce totiž ještě pořád není výhrami nasycen.