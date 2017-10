Federer a Nadal: konec společné romantiky, už jsou zase rivalové

Po unikátní příležitosti, kdy se spolu v Praze všichni vídali a pózovali fotografům, se snad nešlo nezeptat. A Roger Federer nezastíral, že mu tohle přirovnání nevadí.

„Z velké míry je to velmi podobné. Můžeme být s Rafou rivalové, ale také spolu umíme vycházet,“ řekl tenisový génius, když vzbudil poprask účastí na filmovém festivalu v Curychu. Kdo tazateli sloužil za vzor? Geniální duo „oheň a led“, americký bouřlivák John McEnroe a švédský vlasáč Björn Borg.

První vedl předminulý týden na Laver Cupu tým Světa, Borg šéfoval výběru Evropy v čele s Federerem a Nadalem. Když si tihle dva zahráli společnou čtyřhru, šlo o historickou premiéru a nebývalou spolupráci mužů, kteří se sice vzájemně respektují, ale zároveň se v jinak ryze individuálním sportu roky přetahují o nejcennější trofeje.

„Řekněme si to upřímně: za jejich časů to byl větší rokenrol,“ usmál se Federer. Borg byl ztělesněním tenisové beatlemanie, McEnroe sršel emocemi - tolik třaskavosti dva slušňáci ze Švýcarska a Španělska rozhodně nenabízejí.

„Jejich příběhy jsou neuvěřitelné. Teď jde mnohem víc o profesionalismus, ale i tak spolu lidé mohou zažívat příjemné chvíle,“ dodal Federer.

I na Laver Cupu bylo znát, že byť dvojice R+R neztělesňuje celoživotní přátelství, pojí je obrovská vzájemná úcta. Ač se to navenek nemuselo zdát, totéž panovalo i mezi Borgem a McEnroem.

Oproti svým předchůdcům však Nadal a Federer společně dobyli mnohem více grandslamů, předčí je v součtu týdnů strávených v roli světové jedničky. Ani nemluvě o penězích, které jen ukazují, kam svět, sport a tenis poskočily. Zatímco Borg a McEnroe si na prize money přišli na více než 16 milionů dolarů, u Federera s Nadalem se jen tento druh příjmu již blíží 200 milionům...

A jejich příběhy nekončí. Nadal si drží post světové jedničky a náskok může navýšit, neboť začal turnaj v Pekingu; na úvod musel výhru nad Francouzem Pouillem vydřít ve třech setech.

„Snad na nás lidé budou vzpomínat jako na generaci, která výrazně přispěla k propagaci tenisu,“ pronesl Nadal v megalopoli. Federer se do Číny chystá rovněž, ale až do Šanghaje; tamní turnaj je dotovaný rovnou tisícovkou bodů.

Z parťáků v deblu jsou zase rivalové. Jakkoli se na situaci v pražské O2 areně spousta příznivců těšila jako na nebývalý dárek, tohle jim vyhovuje neméně: Roger proti Rafovi. Už zase. O tituly, o slávu, o nadvládu.

„Rafa je o dost dál. Být na konci roku jedničkou je pro mě nyní trochu druhořadá věc,“ řekl Federer o aktuální ztrátě 1 960 bodů. „Příští týdny budou extrémně důležité. Chci hrát jen tehdy, pokud budu stoprocentně připraven.“

Jelikož je mu 36 let, pitvá Federer svůj program jako právník důležitou smlouvu. Po US Open plánoval: „Laver Cup, Šanghaj, Basilej, Paříž, Londýn.“ Klání v pařížské hale Bercy už přesunul do kategorie „možná“, neboť chce za každou cenu nastoupit v rodném Švýcarsku.

Celý rok 2017 patří jemu s Nadalem. Oba se vrátili po zraněních, rovným dílem si rozdělili všechny čtyři grandslamy, Federerův projekt pro měření Evropa vs. Svět je svedl i na stejnou stranu kurtu.

Pokud by se měli poměřit na závěr tenisového kalendáře na Turnaji mistrů v Londýně (ideálně také o vedení v žebříčku), šlo by o sportovní romantiku rovnající se největším kapitolám z rivality Borg vs. McEnroe.

Dobrá, možná to skutečně není takový rokenrol - ale lepší tenisovou muziku stejně nabízel v dějinách jen málokdo.