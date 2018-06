Tenisový tahák v Pardubicích, bude hrát i Rosol či Safiullin

Dá se už o něm mluvit jako o tradičním. Na začátku letních prázdnin budou Pardubice patřit tenisovému turnaji Rieter Open z žánru ITF Futures. Půjde již o jeho čtvrtý ročník.

Loni diváci takřka do poslední chvíle nevěděli, zda se objeví největší hvězda turnaje, nebo ne.

Letos je jasno. Dvaatřicetiletý daviscupový šampion Lukáš Rosol dorazí. 261. hráč světového žebříčku do turnaje půjde jako první nasazený. Ředitelka turnaje Eva Nováková si vůbec obecně pochvaluje organizaci letošního Rieter Open.

„S přípravou turnaje jsme nezaznamenali vůbec žádné problémy. Ani se nám nikdo neodhlásil,“ říká spokojeně.

Turnaj totiž podle ní zraje jako víno. „Přece jen jde již o čtvrtý ročník, takže se během organizace držíme zajetých věcí a vše probíhá standardně. Věřím, že jsme dobře připraveni,“ dodává Nováková.

Loňský turnaj se nesl ve znamení souboje generací, kdy se v Pardubicích vedle ostřílených tenistů představila řada mladíků. Letos tomu nebude jinak. „Řekl bych, že to zůstává stejné. Letošní Rieter Open se bude hrát ve velmi mladém duchu. Startovní listina je plná tenisových nadějí,“ přemítal další z organizátorů turnaje David Novák.

Ten speciálně vypíchl Romana Safiullina. Dvacetiletý Rus, vítěz juniorského Australian Open v roce 2015, jde do turnaje jako druhý nasazený hned za Lukášem Rosolem.

„Pokládám jej za vrchol listiny. Dokázal vyhrát už jedenáct turnajů Futures, což je v jeho věku neuvěřitelné číslo,“ smeká Novák s tím, že Saffiulin je aktuálně 364. na světě.

Jako další klenot letošního Rieter Open Novák označil sedmnáctiletého Srba Marka Miladinoviče.

Turnaj Rieter Open 2018 Pardubice Kdy: 23.-30. června

23.-30. června Kde: kurty LTC Pardubice

kurty LTC Pardubice Kategorie: ITF Futures

ITF Futures Dotace: 25 tisíc USD (vítěz dvouhry získá 3 600 USD, vítězové čtyřhry 1 550 USD) Největší hvězdy na turnaji:

Lukáš Rosol (CZE): ATP 261.

Roman Safiullin (RUS): ATP 364.

Marko Miladinovič (SRB): ATP 818.

Fabrizio Ornago (ITA): ATP 389. Nejvýše nasazení Češi na turnaji:

Lukáš Rosol, 1.

Jan Mertl, 11.

David Poljak 13.

Petr Michnev, 15.

„Jde o druhého juniora na světě. Dostává divoké karty na podobné turnaje jako je ten náš a jsem moc rád, že se v Pardubicích představí,“ říká Novák.

Zve však diváky i na spousty dalších mladých hráčů.

„Budou zde hrát kluci do třiadvaceti let, kteří se pohybují kolem třetí čtvrté stovky ve světovém žebříčku, což je obrovský příslib do budoucna,“ myslí si David Novák.

V Pardubicích se objeví také řada Jihoameričanů, ale nesmíme opomenout také další Čechy.

Jako jedenáctý nasazený se ukáže šampion z roku 2013 Jan Mertl či David Poljak nebo Petr Michnev a další. Turnaj má dotaci 25 tisíc dolarů. Vítěz dvouhry si jich odveze 3 600 a první pár ve čtyřhře 1 550.

Vstupné na turnaj zůstává stejné jako loni.

„Návštěvníci zaplatí za lístek 50 Kč a v týdnu k němu dostanou ještě vstupenku na finále. Důchodci a handicapovaní pak mají na celý turnaj přístup zdarma,“ upřesňuje Nováková.