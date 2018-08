Porteho rozlučka v roli jedničky. Dočká se smolař triumfu na Vueltě?

Seděl na zemi, pravou rukou se držel za levé rameno a plakal.



Plakal tak usedavě, až ho musel šéf stáje Jim Ochowicz několik minut utěšovat. Nikdo se tomu nedivil, vždyť Richie Porte právě podruhé v řadě ukončil Tour v bolestech v průběhu deváté etapy.

„A s ním zmizela i naše největší hrozba pro celkové pořadí Tour,“ prohlásil už tehdy pozdější vítěz Geraint Thomas.

Těžko říct, jak by Tour dopadla, kdyby Porte nespadl. Zapojil by se do souboje o konečné vítězství?



„To teď nemá cenu řešit. Když jsme spolu s Geraintem před Tour trénovali, byli jsme na tom hodně podobně. Mohlo to být zajímavé, ale teď už je to jedno,“ říká nyní 33letý Tasmánec.

Na dnes osmikilometrovým prologem startující španělské Vueltě bude patřit k největším favoritům.

S Thomasem strávil čtyři roky ve Sky. Oba se přestěhovali do Monaka, vyráželi spolu na trénink, stali se kamarády.

A po sezoně 2015 najednou Porte ze Sky odešel, aby ještě více rozkvetl.

Už se nemusel v horách starat o Frooma, Wigginse a spol. Už se nemusel ohlížet na své lídry. Mohl sám závodit a vítězit. A také vítězil.

Za poslední roky se vypracoval na jednoho z nejlepších cyklistů pro etapové závody. Vyhrál Tour Down Under, ovládl Kolem Romandie, Paříž-Nice a letos třeba Kolem Švýcarska – poslední generálku před Tour.

Jen ty největší závody cyklistického světa ho vždycky vytrestaly.



Už na Giro 2015 přijížděl jako velký favorit.

Jenže penalizace a následný pád ho ze závodu vyřadil a zaskakovat za něj musel nakonec šestý Leopold König.

Po přestupu do BMC dojel před dvěma lety pátý na Tour – připsal si nejlepší výsledek na třítýdenní akci. A nebýt technických potíží v prvním týdnu, útočil by na pódium.

Loni si v deváté etapě v nepříjemném sjezdu z Mont du Chat na Tour zlomil klíční kost a pánev, letos ve stejném dějství znovu klíční kost.

„Naším osudem prostě nebylo dovézt Richieho na pódiu až do Paříže,“ pronesl sklesle týmový kolega Stefan Küng.



„Skončit takhle dva roky za sebou? Můžete ztratit šanci bojovat o čelní umístění na jedné Tour. Ale dvakrát za sebou, když je vám 32 let? Musí to pro něj být neuvěřitelně psychicky náročné,“ popisoval olympijský šampion Greg van Avermaet.

Až se chce říct: Nebylo už té smůly dost?

Porte teď do Španělska přijíždí jako sázková jednička před Simonem Yatesem a Nairem Quintanou. A to přesto, že nikdy žádnou Grand Tour nevyhrál a od roku 2016 ani žádnou nedokončil.

Jedničkou bookemakerů je Porte i přesto, že ho ve čtvrtek opět jednou dostihla smůla.

To právě jeho stáj BMC vydala informaci, že se nezúčastní večerní prezentace týmů, ani tiskové konference před závodem.

There might have only been seven riders on the #LaVuelta18 podium this evening but we’re looking forward to seeing all eight of our riders on the start line on Saturday for this year’s lap around . #Ride_BMC : @ChrisAuldPhoto pic.twitter.com/EEA9kPfIen