Ještě jedna šance na pódium s BMC. Porte chce jet španělskou Vueltu

Podruhé v řadě se nedočkal prvního volného dne na Tour.



Podruhé v řadě jeho putování napříč Francií skončilo o den dříve.

Místo toho, aby trávil kýžené volno u pitoreskního jezera u Annecy, on byl frustrovaný, bolavý a nešťastný z předčasného konce v závodě.

„Pochopitelně jsem rozladěný,“ popisoval Porte ve videu stáje BMC v pondělí odpoledne. „Tohle není způsob, jak jsme chtěli tuhle Tour uzavřít. Je to stejné jako loni, pro psychiku je to neuvěřitelně těžké, ale takhle to prostě je.“

It wasn't the way we wanted to see @richie_porte leave #TDF2018 but we are happy to see a smile back on his face.



Before Richie made his way home, we sat down to talk about the crash and his objectives for the rest of the season. Join us in wishing Richie a speedy recovery! pic.twitter.com/hzoSSCOJoD