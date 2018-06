Babák slavil návrat do bundesligy. Zažije i postup reprezentační?

Ze hry ho vyřadilo zranění v posledním ligovém zápase roku. Přesto má Tomáš Babák stále naději, že si letošní sezonu zařadí hodně vysoko. Nejen díky výsledkům svého klubu Bergischer, který hraje svá utkání v Solingenu, ale i díky reprezentaci.

Poté, co v Německu v sobotu odehrál poslední ligový duel dlouhé sezony, se nyní se svými reprezentačními parťáky chystá na barážové dvojutkání s Ruskem o postup na mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v Německu a v Dánsku.

„Nejtěžší možný soupeř,“ stručně komentuje soupeře, kterého pro závěrečný krok k účasti na světovém šampionátu českému národnímu družstvu přisoudil los. O tom, zda baráž bude úspěšná, se rozhodne zítra v Plzni a v úterý v ruském Permu.

Co se od Rusů dá očekávat?

To právě nikdo moc neví. Z jejich strany všechno probíhalo za zavřenými dveřmi, není snad jediný záznam z jejich zápasů, takže se to těžko dohaduje. Jen víme, že se chtějí vrátit do špičky a asi proto dělají všechno.

Možná tomu odpovídá i místo odvety, která se hraje až v Permu...

Také si myslím. Když jsem se los baráže play off dozvěděl, řekl jsem si, že se alespoň podívám do Moskvy. Ale ono se to hraje ještě tři hodiny letu na východ z Moskvy, takže cesta bude hodně dlouhá. Dávají to do souvislosti se začátkem fotbalového šampionátu, které se v řadě měst právě začne hrát. Ale tak bych to já neviděl.

Ať už je to jakkoliv, důležitý asi bude už první zápas v Plzni. Souhlasíte?

Naprosto. Nebude to vůbec lehké, ale chceme jim doma ukázat naši sílu a připravit si pozici, aby v Permu bylo o co hrát. Jakákoliv výhra by byla dobrá.

Rusko je přece jen považováno za favorita, co vy na to?

Že je to těžký soupeř, ale když zahrajeme to, co umíme, tak že máme šanci.

Český tým se skvěle prezentoval na letošním mistrovství Evropy, kde jste kvůli zranění z ligové soutěže chyběl. Co jste říkal výkonům svých reprezentačních spoluhráčů?

Že to zvládli skvěle, i když to po prvním zápase, v němž vysoko prohráli, tak nevypadalo. Ale třeba jim pomohlo, že v tom utkání spadli na hubu a pak se to sešlo skvěle. Výborný výsledek.

Je pro vás současná baráž o to větší motivací?

Tehdy to bohužel nevyšlo, i když jsem s mužstvem prošel celou kvalifikaci. Doufám, že teď to už vyjde týmu i mně. Jde o mistrovství světa, hraje se v Německu a v Dánsku, víc už snad v házené ani nejde.

Přes zdravotní pauzu, která vám znemožnila start na mistrovství Evropy, za sebou máte úspěšnou sezonu s návratem do první bundesligy. Bylo hodně těžké postoupit?

Lehké ne, ale pravda je, že jsme šli od začátku za prvenstvím a za postupem. V sezoně jsme nakonec prohráli jen čtyřikrát, třikrát ve druhé bundeslize a jednou v poháru. S tím musí být spokojenost. Na rozdíl od minulé sezony, kdy jsme do poslední chvíle měli naději na záchranu, ale nakonec jsme o ni přišli.

Jistotu postupu s týmem Bergischeru jste měli už několik kol před koncem dlouhé, 38kolové soutěže. Jak jste to prožívali?

Bylo to příjemné, možná srovnatelné s mistrovskými oslavami v Jičíně před pěti lety, i když tam to bylo tehdy doma. Ale bylo vidět na vedení klubu i na fanoušcích, jak jsou rádi, že se nám to povedlo.

Jaké to bylo ocitnout se mimo německou nejvyšší soutěž?

Rozdíl to přece jen je, ale není to tak špatná soutěž.

Co vaši fanoušci, neopustili vás po sestupu?

To vůbec ne, i když na některé zápasy jich chodilo méně než v bundeslize. Když ale přijel kvalitnější soupeř a byl předpoklad vyrovnanějšího utkání, byla návštěva velmi slušná.

Druholigovou sezonu jste definitivně zakončili až v sobotu, už máte informace o tom, jaké změny chystá vedení, aby se neopakoval loňský sestup?

Už na tom dost pracují a co vím, už získali čtyři nové hráče. Jednak budeme potřebovat kvalitu, jednak asi mají špatnou zkušenost ze sestupové sezony. Tehdy nebyl náš kádr dost široký, přišla velká zranění a pak nám hráči chyběli. Nyní by se to snad nemělo opakovat a myslím si, že další změny ještě proběhnou.