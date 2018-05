Bojovník Řehák: Nechci být ve škatulce hlupák. V kleci končím

„Mám devítiletého kluka a nechci, aby viděl, jak se táta mydlí. Chci, aby byl chytrý kluk,“ svěřil se 34letý svalovec po vítězství v 1. kole technickým k. o. Aplaudovala mu vyprodaná hala Slunety.

Vy bojovníci nejste chytří kluci?

Lidi se škatulkují a kdo boxuje a cvičí, je trochu za hlupáka. A já nechci být zaškatulkovaný jako hlupák. Synovi jsem vysvětlil, že jsem tyhle věci dělal. Videa jsem před ním tajil, ale jednou mě viděl na webu.

Fandil vám v hledišti?

Sledoval mě na internetu, psal mi: Vyhraj, tati! Dělal karate, nebavilo ho to, teď se věnuje parkouru. Výborně umí anglicky. Bude chytrý.

Proč jste po šesti letech vlezl zpátky do oktagonu?

Dělám to jen pro lidi, nechci být zápasník. Mám tady kamarády. Bylo to pro ně. Řekli mi: Jdi do toho, kámo! Chtěl jsem jim ukázat ještě jednou, že budu zápasit. Navíc XFN (největší česká liga MMA) v mém městě bylo poprvé. Ústí není známé takovými sporty, lidi chodí sporadicky. Věděl jsem, že vyprodáme Slunetu. Vyprodali jsme. Psali mi kluci z basketu, ať jsem na to hrdý. Taky že jsem.

Nebude vám adrenalin chybět?

Mám ho rád, ale už jsem na to starý. Některé věci z mládí jsem si odpykal, poučil se. Chci fungovat jinak. Dělal jsem na dveřích, tedy vyhazovače. Všechny tyhle věci, ač v mých očích tehdy vypadaly dobře, se mi nějakým způsobem vrátily. Musel jsem jít na „dovču“, tam mi to řeklo, že všechno nebylo dobré. Změnil jsem se. Měl jsem honorář desetkrát menší než Filip, což je směšné, ale rozhodli jsme se s malým, že ty peníze vezmeme, půjdeme do hračkárny a nakoupíme hračky pro děti z dětského domova. Proto jsem svolil k zápasu. Aby kluk věděl, že to nedělám pro prachy, ale že to je o tom pomáhat. Možná malinko změním karmu.

Vy jste seděl ve vězení?

Přesně tak. Za výtržnictví, za kraviny. Jedna facka, zakřičíte Jděte pryč!, perete se. Ono se to vystupňuje a nikomu to člověk nevysvětlí. Už se budu kontrolovat, nervu se. Člověk se s tím musí srovnat. Naučilo mě to, že nemít svobodu je stokrát horší. Sedět někde, vědět, že ztrácím čas a nevidím kluka... Radši půjdu do oktagonu, ukážu malýmu, že to má smysl, když nakoupíme ty hračky. Není to o tom poprat se s Filipem, rozbít mu držku. Kvůli tomu jsem to nedělal.

Takže už nikdy víc?

Konec, stačí. Poslední verze MMA se mi nelíbí. Dřív to bylo oldschoolové. Šlo se kdykoli s kýmkoli. Teď kluci řeší ranking. Je to o byznyse, reality show. Pravé vale tudo je o něčem jiném. Jdu, je mi jedno s kým, dáme si bomby, jeden vyhraje. Dneska je to o penězích. A kluci jsou de facto všichni lepší, protože jsou profíci. Já chodím do práce, mám syna, platím různé věci. Nemůžu se tomu věnovat naplno. Jsem osobní trenér, dělám, co se dá, abych zabezpečil rodinu.

Co vaše práce obnáší?

Věnuju se i ženským, to je moje parketa. Vytuninguju je. (smích) Ale sportuju od 14 let a budu dál. Pro mě se nic nemění. Úspěchy ve sportu neberu. Mám jiné – můj syn je můj největší úspěch.

Kam řadíte výhru nad Grznárem, který je trochu velkohubý?

Kvůli tomu jsme byli ve sporu, máme na určité věci odlišné názory a Filip je kontroverzní. Někdy se vyjadřuje bez pokory, já na tu pokoru jsem. Chtěl jsem mu ukázat, jak vypadá. Před plnou halou jsem přepnul na jiný level. Kámoši mě namotivovali a řekli: Ústí je tvoje. A bylo.

Po zápase jste se s Grznárem usmířili, zvedl vás jako vítěze.

Během přípravy, když jsem viděl ten tlak, jsem ho začal brát. Jiní kluci svůj zápas odřekli. Bolavá noha, soupeř nevyhovoval... A to se mi nelíbí. Tohle není MMA. Filip do toho šel za každou cenu. Kdyby měl chřipku, přijde. A to je frajer. Jednou mě krásně trefil na bradu, ale dokud mě nevypne, jedu dál! My jsme z Ústí, ze severu, tady to máme jinak.