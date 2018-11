Bitva o titul v Air Race je tady. Bude Šonka úspěšnější než loni?

Takže chce-li se stát šampionem, musí závod vyhrát a Goulian skončit nejlépe třetí. Když bude Šonka druhý, jeho protivník musí být nejlépe čtvrtý a zároveň nesmí triumfovat Hall.

„Je pro mě čest, že s takovými piloty mohu bojovat o titul. Jsou to v letectví velká jména, skvělí závodníci. Bude to, doufám, parádní závod, který si fanoušci užijí. A doufám, že těm českým uděláme radost.“

Šonka o prvenství v Air Race bojoval i vloni, přišel však o něj až posledním letem sezony. „Tu zkušenost mám a může mi pomoct. Ale věřím, že když zaletím optimální výkon, mám velkou šanci uspět. Rozhodně to bude napínavé.“

Situace Kopfsteina Druhý Čech v Air Race, Petr Kopfstein, naopak neprožívá šťastnou sezonu. I když dokázal bodovat v šesti ze sedmi závodů, je až 13. v pořadí. Symbolem těchto neúspěchů může být motor, se kterým létá už třetí rok. „U leteckého motoru dochází k opotřebení exponenciálně. Dlouho je v dobrém stavu, ale jakmile se jeho kvalita začne zhoršovat, jeho výkon klesá dramaticky rychle. A právě do tohoto zlomového momentu jsme se letos dostali. Jsme posledním týmem, který v nedávné době nevyměnil aspoň válce, nebo rovnou celý motor," říká. I proto v Dallasu s ním poletí naposledy.

Že je v dobré formě, ukázaly už páteční tréninky - v nich byl Šonka první a čtvrtý. V Americe až na jedno krátké „odskočení“ do Evropy, kam musel kvůli sponzorským povinnostem, strávil víc než měsíc, který uplynul od posledního klání v Indianapolis. Odskočil si s týmem na krátkou dovolenou na Havaj, pracoval i na vylepšení motoru u svého mechanika v Arizoně.

„Nebylo to jen kvůli poslednímu závodu, který je teď samozřejmě nejdůležitější, ale také kvůli příští sezoně. Letadla se totiž po závodě rozeberou a uvidíme je až na startu nového ročníku v Abú Zabí. Takže v pauze nebude žádný prostor pro úpravy a vylepšení,“ říká Šonka.

A popisuje i poněkud divoký přelet z Arizony do Dallasu. Ač je to jen pár hodin letu, cestou padla teplota z 25 stupňů pod nulu. „I když jsem byl nabalený, mrzl jsem pořádně. Je to závoďák, není tam žádné topení a hodiny sedíte bez pohybu přikurtovaní k sedačce. Na hotelu jsem se pak musel naložit do horké vany, abych vůbec rozmrzl.“

Teď už v Šonkovi koluje „horká“ krev a je připraven rvát se v nedělním závodě o titul (přímý přenosem vysílá ČT Sport, 21.00).

Ještě ve čtvrtek ho ale potěšila návštěva českých hokejistů z týmu Dallas Stars. Do hangáru přišli Roman Polák, Radek Faksa a dvoumetrový Martin Hanzal, který se dokonce nasoukal k Šonkovi do kokpitu. „Neměl to úplně jednoduché, ale dokázal to,“ smál se Šonka.

„Vždycky je příjemné, když vás přijde navštívit krajan. Vím, že kluci mají nabitý program, ale jsem rád, že to vyšlo. Snad se jim to líbilo, nabídli nám, že bychom se na oplátku mohli jít mrknout na jejich zápas proti Bostonu, kde hraje Pastrňák s Krejčím. Ale máme tréninky, musíme být připravení, takže nám to nevyšlo.“

