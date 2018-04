Sobotní Rallysprint Kopná láká na kvalitní startovní pole

Kdo bude v okolí Slušovic usilovat o vítězství? Na čtvrtý triumf v řadě pomýšlí domácí Tomáš Kostka, který osedlá Škodu Fabii R5. Se stejným modelem pojedou Polák Grzegorz Grzyb, Slovák Martin Koči nebo Čech Filip Mareš. Do konkurenčního Fordu Fiesta R5 usednou Lukasz Habaj, Zbigniew Gabrys a Dariusz Poloňski, Martin Vlček či Roman Odložilík.

Prohánět je budou piloti v modelech WRC. Antonín Tlusťák v tuzemské premiéře představí Hyundai i20 WRC, doplní ho Karel Trněný ve Fabii WRC. „Všechna jména z čela startovní listiny jsou zárukou dramatického boje na trati,“ nepochybuje Minařík.

Na trať se ovšem jako první vydají závodníci v historických vozech, tuzemské modely vyrazí až po nich.

Na 114 účastníků čeká celkem sedm rychlostních zkoušek na třech úsecích – Zádveřice, Kameňák a Kopná. Zatímco test u Zádveřic se pojede třikrát, zbylé erzety dvakrát. „Není to ideální, ale do harmonogramu se promítla nákaza prasečím morem,“ upozornil Minařík. „Na druhou stranu z pořadatelského hlediska to bude snazší.“