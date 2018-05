Šumavská pětka pro Kopáčka. Ale s příchutí jedničky

„Máme samozřejmě velkou radost, i když nám k němu pomohla zaváhání některých soupeřů,“ uvedl třicetiletý pilot na svém webu. Potvrdil tak, že se mu na Šumavě daří. Loni tady ještě s vozem Subaru Impreza STI ovládl kategorii produkčních vozů, teď se dokázal prosadit v nabité konkurenci i mezi elitou českého šampionátu.

Přesto našel na svém výkonu nedostatky. „Sice se nám povedlo o trochu lépe nastavit auto než při premiéře na Valašsku, ale pořád ještě vím, že ho ani zdaleka nevyužívám na maximum,“ začal s hodnocením jezdec týmu Duck Racing.

Zatím se stále snaží odhalit správně všechny možnosti vozu. „V některých místech zbytečně podřazuji a největší rezervy mám na brzdách. Je dobře, že brzdím spíš dřív než pozdě, nicméně když udělám stejnou chybu a ztratím několik desetinek vteřiny při soutěži už po padesáté, tak mne to zkrátka trápí,“ pokračoval Kopáček sebekriticky.

Jinak ale svoje vystoupení na Šumavě musí hodnotit kladně. Vždyť až za ním skončili borci jako Tarabus, Černý, Vlček či Odložilík.

Před závěrečnou rychlostní zkouškou šumavské rallye se ho snažil vyhecovat Vojtěch Štajf, aby o pátou příčku uskutečnili pořádnou bitvu. Jeho sok ale havaroval.

„Když jsme to viděli, zvolnili jsme a dojeli do cíle už jen na přejezdový režim, abychom auto nepoškodili ještě víc, protože i my jsme měli prasklou poloosu. Že se nám to přihodilo až v úplném závěru poslední erzety jen dokladuje má slova o tom, že jsme zkrátka tentokrát měli mnohem víc štěstí než soupeři,“ doplnil Václav Kopáček, který se na Šumavu vydal bez jediného kilometru testování. „Důvod je jasný, jde o finance. Svezení je drahé a my ještě pořád nemáme pohromadě tak velkou sumu peněz, abychom zvládli i testování,“ vysvětloval závodník z Blovic před startem.

I tak z toho bylo skvělé páté místo, čímž vyrovnal svoje maximum v seriálu ČR. Tím byla stejná příčka z roku 2012 se subaru. Kde jinde než na Rallye Šumava...