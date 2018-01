Motocyklista Lhotský odstoupil z Rallye Dakar, poranil si břicho

„Měl jsem těžký pád, když jsem najížděl z duny na dunu. V tom nejnižším místě jsem se podíval do roadbooku a v tu chvíli mě překvapila díra s jemným pískem feš-feš. Bohužel se mi zavřely řídítka a píchl jsem si je do břicha. Byla to taková rána, že jsem si roztrhl dres, bundu a triko,“ popsal Lhotský nehodu, kterou měl 50 km před cílem.

V bivaku následně navštívil lékaře a zamířil i do nemocnice. „Podle doktorů hrozil nějaký hematom na játrech a vnitřní krvácení, takže mě odvezli do nemocnice. Tam se to sice nepotvrdilo, nicméně si mě nechali na pozorování,“ uvedl člen týmu Barth Racing, který se držel na 91. místě.

Lhotský sice zvažoval, že by v rallye pokračoval, nakonec ale poslechl rady lékařů. „Kdyby mi doktoři neoznámili, že musím odjet do nemocnice na pozorování, tak bych třeba ještě v Dakaru pokračoval. Jsem bojovník, nepřijel jsem si stěžovat. Kdyby doktoři řekli, že mohu jet, tak bych pokračoval,“ řekl. Přiznal nicméně, že dobře se necítí. „Nemůžu se moc hýbat a nadechovat, předklánět. Je to naražené. Bolí mě rameno, stehno. Jsem otlučený,“ vypočítal.

Rodák ze Šternberka startoval na Dakaru potřetí, podruhé jej nedokončil. Loni obsadil 82. místo. „Byla to opravdu náročná rallye, těžší etapy jsem nikdy nejel. Jsem rád, že jsem alespoň dokončil část v Peru a pouštní duny. Ten, kdo je překonal, tak byl skoro vítěz. V Peru byly sice nádherné a krásné duny, ale místy to připomínalo měsíční terén - hodně kamení a písek feš-feš,“ řekl Lhotský. Na slavné soutěži už neplánuje na motorce v budoucnu startovat, za rok chce jet na čtyřkolce.

Lhotský je pátým Čechem, který odstoupil ze 40. ročníku Dakaru. Motocyklista Ondřej Klymčiw se zranil a v nemocnici čeká na operaci, čtyřkolkáře Tomáše Kubienu zastavily technické problémy. Nepokračují ani posádky kamionů Aleše Lopraise a Roberta Randýska.