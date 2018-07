Tým Buggyra bude i nadále spolupracovat na Dakaru s Tatrou

„O prospěšnosti spolupráce pro obě strany jsem absolutně přesvědčen. Tatry jsou na závodech a v médiích hodně vidět, společnými silami jsme vyhráli dvě etapy na Dakaru, další tři na Silk Way rallye. Martin Kolomý dokonce v obou soutěžích průběžně vedl,“ uvedl manažer týmu Tatra Buggyra Racing Jan Kalivoda v tiskové zprávě.

Kalivoda zároveň poukázal na vítězství Davida Vršeckého v čínském seriálu okruhových tahačů se speciálem Tatra Phoenix. „Bavit se o síle a důležitosti čínského trhu je asi zbytečné,“ podotkl Kalivoda.

Buggyra a Tatra spolupracují již od roku 2013, roudnický tým ale na Dakaru startoval již dříve. „Tatra vyhrávala s Karlem Lopraisem Dakar v době, kdy jsem ani netušil, že budu někdy pracovat v této branži. Spojení nám nabízí mimořádnou mediální platformu, neboť Tatra drží dlouhodobě postavení globálního brandu,“ podotkl Kalivoda.

Na lednový Dakar Buggyra připravuje již čtvrtou generaci speciálu. „Do toho testujeme prototypové díly. Pořád se posouváme vpřed a o tom to musí být. Pokud motoristický sport něco neodpouští, je to propadnutí myšlence, že všechno je tak dobré, že už to lepší být nemůže,“ uvedl technický ředitel týmu Robin Dolejš