Nádherná poušť, ideální podnebí. Jaký má být peruánský Dakar 2019

„Že se pojede jen v jedné zemi, je pro mnohé možná překvapivé. Má to ale mnoho předností. Peru je jednou z nejvýjimečnějších zemí, která může soutěž hostit. Je zde nádherná poušť, výborná kuchyně, což je také důležité, a v neposlední řadě je zde i ideální podnebí,“ vysvětloval ředitel závodní sekce Xavier Gavory jezdcům a novinářům.

Podle původních plánů se Dakar v roce 2019 měl jet v Peru a Chile, chilská strana ale krátce před plánovaným oznámením tratě oznámila, že s A.S.O. z ekonomických důvodů spolupracovat nebude, a trať se musela změnit. Oproti letošnímu ročníku bude rallye nakonec o čtyři etapy kratší.

Podle Gavoryho to ale problém nebude. „Závodníci běžně stráví tři až čtyři dny přejezdy, tady to bude kompaktní. Přejezdy budou krátké, navíc plánujeme (závodní) okruhy,“ podotkl francouzský pořadatel. „Je to, jako kdyby se Tour de France jela jen ve francouzských Alpách a Pyrenejích,“ použil příměr ke slavnému cyklistickému závodu.

Tatra posádky Martin Kolomý, Jiří Štross a Rostislav Pilný na Rallye Dakar 2018.

Deset etap je podle něj ideální. „Sedmdesát procent tratě bude písek. Vrátíme se na jih Peru, kde se jelo v letech 2012 a 2013, pojede se na zcela nových úsecích na sever od Limy. Myslíme si, že to bude africký Dakar pořádaný v Jižní Americe,“ řekl Gavory s připomínkou toho, že slavná soutěž vznikla v Africe a na jiný kontinent se přesunula v roce 2009.

I v Praze zástupci pořadatele potvrdili, že plánují pro příští rok úpravu pravidel, která bude nově závodníkům v kategorii osobních aut a kamionů při splnění některých podmínek dovolovat po odstoupení vrátit se ve druhém týdnu zpět do závodu. „Budou ale mít oddělenou klasifikaci,“ upozornil Gavory.

Přestože detailní informace o trati pořadatelé zveřejní až za několik měsíců, jejich plány potěšily například Aleše Lopraise. „Mně se to líbí, já nemám rád spojovačky a čím víc písku, tím víc Dakaru. Myslím si, že ve finále bude i dobrá atmosféra, protože budou jen asi čtyři bivaky, z kterých se bude hvězdicovitě vyjíždět do dun. Z logistického hlediska je to dobré,“ řekl Loprais, který má za sebou dvanáct startů v kategorii kamionů.

I synovec šestinásobného vítěze Dakaru v Africe si ale uvědomuje, že pořadatelé moc šancí utvořit jinou trať neměli. „Nic jiného jim nezbývalo a okolnosti se tak sešly. Hodnotit to budeme moct až po Dakaru. To, že jim zbylo Peru, je jedna z nejlepších variant. Kdyby měli samotnou Argentinu, Bolívii nebo Ekvádor, tak je po Dakaru. Jen v Chile by se to asi dalo udělat, ale Peru je díky dunám zajímavější,“ dodal Loprais.