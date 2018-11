Vyškovští ragbisté v nevděčné roli: ve finále extraligy omylem

A tak, když už k této situaci došlo, zkusí být vyškovští borci co nejlepším soupeřem favorizované Tatře Smíchov, na jejíž popud k penalizaci Sparty došlo.

„Můj pohled je jasný, finále jsme si na hřišti nevybojovali. Někdo našel skulinu, aby se zbavil silného soupeře, s tím my nic neuděláme. Půjdeme do toho naplno jako do každého zápasu a uvidíme, co zmůžeme, co bude v našich silách. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli,“ řekl Martin Kovář, kapitán JIMI RC Vyškov.

Vyvrcholení extraligy se ovšem připravuje v maximálně rozjitřené atmosféře. Od čtvrtečního poukázání Tatry na sparťanský „omyl“ při vystřídání hráče, který neměl v semifinále právo nastoupit, se v ragbyových kruzích vede bouřlivá diskuse o fair play ve sportu, který se čestným způsobem boje pyšní.

Většinový názor? Tatra využila pochybení soupeře, které ani na výsledek semifinále nemělo vliv. Sparta nad Vyškovem vyhrála 52:10.

„Z této kauzy nevychází vítězové, pouze poražení, a to nemluvím v této chvíli primárně o sparťanech, kteří si po sportovní stránce objektivně finále zasloužili. Nedojde tak k utkání dvou výkonnostně nejlepších týmů extraligy za rok 2018,“ uvedl na webu rugbyunion.cz prezident ragbyového svazu Pavel Chaloupka.

Ve Vyškově nemají problém s tím si přiznat, že se v boji o titul ocitli jen shodou okolností. Původně měli hrát o bronz proti Říčanům a už boj o tuto medaili byl pro ně velkým úspěchem v sezoně poznamenané zraněními.

„Zaprvé jsem rozčarovaný. Jsou věci, které by se neměly dít, zvlášť když jde o finále,“ přidal se i vyškovský trenér Pavel Pala. To ale neznamená, že by se v sobotu jel finále do Prahy jen zúčastnit. „Byť máme problémy se sestavou. O tom, že bych měl povolených osm hráčů na střídání, nemůže být řeč. Zdravé budu mít dva, možná se přidají další ještě nedoléčení,“ přemítá.

Což je druhá část problému: Vyškov už v semifinále „lepil“ sestavu, jak šlo. Podle papírových předpokladů měl mít na začátku listopadu už po sezoně, a tak je jeden z hráčů na dovolené v Thajsku, další v Německu na pracovní stáži, pryč jsou obě zahraniční posily.

„Obvolávali jsme kluky, kteří dlouhou dobu nehráli, jestli nám vypomůžou. Dva se toho chytili,“ oddechl si Pala. „My jsme si vědomi toho, že výkonnostně do finále patří jiný tým. Realita je ale jiná. My jsme ji neovlivnili, nechceme se do toho problému nechat vtáhnout,“ říká Pala skoro až omluvně.

O tom, že by účast ve finále odřekli, ve Vyškově neuvažovali, přestože jim tahanice kolem boje o zlato přinesly nemálo starostí. Minulý týden se chystali na Říčany a duel o 3. místo, pak zjistili, že se o víkendu podle původního rozpisu nehraje, a nastalo čekání na soupeře a nový termín.

„Na mančaftu je trochu vidět, že má problém s udržením koncentrace a motivace. Mění se soupeř i termín, formu ladíme i neladíme, je to rozbité,“ uvědomuje si trenér.

Na zbývajících taktických poradách dnes a zítra si tak vyškovští borci budou vštěpovat hlavně odvahu. Favoritem ve finále nebyli ani předloni, když se jim Smíchov podařilo doma zdolat, ale to měli kádr daleko stabilnější. Tuto sobotu od nich nikdo nic nečeká. Zápas už není v přímém televizním přenosu, jak mělo být finále minulou sobotu.

„Duch toho předloňského mistrovského týmu u nás pořád je,“ říká kapitán Kovář. „Akorát se tým minimálně z padesáti procent obměnil,“ dodává druhou stranu mince. Strach, že si Vyškov jede do Prahy pro výprask, si nepřipouští. „Nemám strach z žádného zápasu. I s hráči, kteří nejsou tak kvalitní jako ti, co nám chybí, se dá hrát. Pořád je na place patnáct lidí. My jsme nepřišli o naše opory. Můžeme Smíchov zaskočit,“ burcuje.