Jak dal Štěpánek dohromady show? Nerozhodly smlouvy, ale přátelství

Ve středu večer na letišti ve staré Ruzyni osobně vítal výpravu Novaka Djokoviče i s manželkou Jelenou.

Stejný den neustále komunikoval s Leanderem Paesem, který tehdy ještě zápolil na turnaji v Antverpách. Štěpánek řešil letenky, hledal případné varianty, kdyby se plán A zhroutil.

Nezhroutil. Vše klaplo.

Po jeho více než tříhodinové derniéře se začala snášet zejména vlídná slova. „Radek ukázal, že je velký člověk s obrovským srdcem,“ prohlásil Djokovič, jedna z největších hvězd večera.

Více než čtrnáct a půl tisíce lidí v O2 areně několikrát vestoje burácelo a vzdávalo hold dvojnásobnému vítězi Davis Cupu a olympijskému medailistovi. Nechyběli rodiče, přátelé, bývalí trenéři i světové hvězdy z jiných sportů Jaromír Jágr, Petr Čech a Pavel Nedvěd. Ti všichni Štěpánka během jeho 21 let dlouhé profesionální kariéry inspirovali.

„Takhle povedenou akci s tolika světovými sportovci by žádná agentura nedokázala uspořádat,“ tvrdí Karel Tejkal, mluvčí společnosti Česká sportovní, jež akci propagovala. Hvězdné obsazení zařizoval především Štěpánek...

Nalákat bývalou světovou jedničku Andreho Agassiho do Prahy? Za normálních okolností by to byl téměř nesplnitelný úkol. Jeho požadavky a případná smlouva by dost možná zaplnily stránky kratšího románu.

V tomhle případě se ale nic takového řešit nemuselo. Osminásobný grandslamový šampion se se Štěpánkem spřátelil během letošního angažmá v Djokovičově trenérském týmu.

VIDEO: Štěpánek se za účasti hvězd rozloučil s kariérou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ještě jako hráč Agassi na sklonku kariéry dvakrát Štěpánka porazil bez ztráty setu. I to českého tenistu motivovalo, aby si přečetl Agassiho knihu Otevřená zpověď. „Hlavně v emotivních pasážích jsem se našel,“ přiznal už dříve Štěpánek.

Asi nikdo teď nečekal, že se Američan objeví v Praze. Na jeden fiftýn dokonce i s raketou v ruce. „Jeho účast je pro mě obrovská pocta,“ pravil Štěpánek.

Agassiho plány na 18. října byly původně odlišné. Jeho šestnáctiletý syn Jaden figuroval v nominaci na důležitý baseballový turnaj. Nakonec ale z jeho účasti sešlo. A tak táta Agassi neváhal a našel v telefonním seznamu jméno Radka Štěpánka.

„Přijedu na tvou rozlučku. Vím, že je vyprodáno. Klidně na tebe počkám na hotelu, jen abych tě mohl obejmout,“ řekl Štěpánkovi. Žádné speciální požadavky na hotel nebo prosba o soukromého řidiče. „Vše bylo na dobré slovo,“ prozradil Tejkal o zákulisí. „Ve čtvrtek si spolu dali oběd.“

Andre Agassi během rozlučky Radka Štěpánka v Praze.

Hodně se angažoval čtrnáctinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič. Světová dvojka o Štěpánkově rozlučce dávala neustále vědět na sociálních sítích, kde ho sledují miliony fanoušků. Srb po středečním večerním příletu do Prahy ochotně mluvil s novináři a přichystal milé překvapení, když posbíral videovzkazy od současných i bývalých hvězd tenisu.

„Dokonce volal Tomáši Berdychovi a prosil ho o číslo na Ivana Lendla, aby zařídil vzkaz i od něj,“ popsal Tejkal.

Mrzet tak Štěpánka může pouze absence někdejšího kouče Petra Kordy a Josého Mourinha, fotbalového trenéra Manchesteru United. „Byli pozvaní, ale nakonec jim to nevyšlo časově,“ řekl Štěpánek. I přesto se jeho den D stal nezapomenutelným.