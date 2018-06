Dálkař Juška před Zlatou tretrou: Doufám, že se s Powellem aspoň vyfotím

„Ale od dorosteneckých a juniorských let jsem se na ni rád jezdil koukat,“ uvedl pětadvacetiletý rodák ze Staroviček na Břeclavsku, který je členem pražské Dukly.

Mike Powell během své návštěvy Ostravy.

V hledišti v Ostravě má být jako host legendární Mike Powell, který výkonem 895 centimetrů stále drží světový rekord ve skoku do dálky. Těší vás takový divák?

To bude něco neobvyklého, nikdy jsem neskákal před světovým rekordmanem. Bude to pěkné. Doufám, že se s ním budu moci aspoň vyfotit.

Jeho nejlepší světový výkon je o dva roky starší než vy. Co tomu říkáte?

Je to úžasné. S atletikou jsem navíc začínal v nějakých patnácti šestnácti letech, což je před devíti roky. Zatím jsem ani neměl šanci Powella potkat. Bude to super zážitek. Mám ale zkouknutá videa z jeho závodů s Carlem Lewisem. Možná je umím i nazpamět. (směje se)

Můžete si od těchto legendárních dálkařů dnes ještě něco vzít?

Něco se najde, ale není toho moc. Každý skokan je jiný typ. Od každého si vezmete kousíček, ale ne celou techniku.

V Ostravě budou startovat Manyonga, Echevarria, Henderson...

Konkurence je opravdu velká, ale člověk se tak vybičuje k lepším výkonům. Doufám, že tomu tak bude. A že se mají diváci na co těšit.

Takže padne rekord Zlaté tretry 835 centimetrů, který už dvacet let drží Kubánec Ivan Pedroso?

Určitě. Ale uvidíme, kdo ho překoná. Snad to vyjde všem, co jsme ve startovní listině. A že to bude daleko.