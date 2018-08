Dálkař číslo jedna. Juška jede na evropský šampionát jako nejlepší

„Podle trenéra jsem nikdy nebyl v lepší formě,“ těší českého skokana do dálky. Muže, kterého letošní výkon 827 centimetrům pasuje do role evropské jedničky. Tedy jedničky…

Z Evropanů letos dál skočil Rus Menkov, ten ale v Berlíně startovat nebude. „Platí to. Menkov nedostal souhlas od Mezinárodní atletické federace IAAF. Ruská atletika má totiž stále zastavenou činnost a každého sportovce posuzují zvlášť na základě žádosti. Menkov kritériím nevyhověl, a proto startovat v Berlíně nebude,“ vysvětluje renomovaný manažer Alfonz Juck.

A proto bude Juška v Německu dálkařem číslo 1.

Že by ho to ale kdovíjak svazovalo? Pětadvacetiletý atlet není ten typ. Tlak tabulek zvládal v minulosti s grácií.

Když před třemi lety odjížděl na evropský šampionát do 23 let, žebříčkově mu patřilo druhé místo. On pak opravdu skončil stříbrný. Když zase loni odjížděl na univerziádu do Tchaj-peje, jel tam s nejlepším výkonem ze všech. A pak za 802 centimetrů sebral zlato. „Proto asi necítím, že by mě to nějak ovlivňovalo. A když, tak spíš k lepšímu,“ líčí.

Letos dvakrát za osm metrů

Když byl menší, koketoval i s fotbalem. Záhy však zjistil, že lepší dispozice má pro atletiku. Nejprve zkoušel skok do výšky, pak se přesunul do dálkařského sektoru, kde hned začal vítězit.

Loni dokonce po 29 letech dvakrát překonal národní rekord. „Stále jsem ale nejpomalejší dálkař na světě,“ smál se tehdy.

Věděl, že není dokonalý. Že pokud chce získávat medaile na velkých akcích, bude muset zrychlit. „Každou sezonu se to pomalu zvedá. Nejsou to výrazné skoky, ale každý kousek se počítá,“ popisuje.

Pomáhá mu také, že kdovíjak netrpí na zranění. Nemusí řešit trable s koleny, se zády. „Mám čistější hlavu, než kdybych šel do závodu s tím, že se musím kontrolovat, aby se něco nestalo,“ přemítá.

Za posvátnou hranici osmi metrů letos skočil pouze dvakrát. Kromě zmíněného letošního maxima 827 skočil na konci července 808 v Táboře.

Dálkař Radek Juška na mítinku v Turnově.

„Ale to bylo z krátkého rozběhu. Proto to teď vypadá, že by to mohlo být daleko lepší než v předešlých letech,“ doufá.

Právě vylepšení letošního maxima, případně posunutí toho osobního a tím pádem i národního rekordu, vnímá Juška jako hlavní cíl. Cíl, který může mít zlatý odlesk.