Doufal jsem, že skočím osm metrů. Ale nevadí, jsem ve finále, těší Jušku

Jaká byla kvalifikace?

Byla těžší, než jsem si myslel. Jsem rád, že jsem si snad nechali nějaké síly na finále, kde to bude doufám lepší. Byl jsem trochu utahaný, ta soutěž byla zdlouhavější, než jsem čekal.

Byl jste před startem nervózní?

Ani ne, spíš takový utahaný, měl jsem těžké nohy, to vedro tomu taky nepomohlo. Navíc byly docela prodlevy kvůli běhům, často nám přerušovali soutěž.

Startoval jste s modrým číslem jako lídr evropských tabulek. Jaké to bylo?

Bylo to něco nového, protože jsem ho na sobě nikdy neměl. Ale nijak mě to neovlivňovalo, že bych cítil větší zodpovědnost nebo podobně.

Poslední kvalifikační pokus byl hodně nadějný, asi by to bylo přes osm metrů nebýt přešlapu.

Byl super, cítil jsem se v něm úplně nejlíp. Ze začátku to bylo takové uplácané a já cítil, že mi to nejede, i presto, že mi trenér říkal, že jede. Bohužel jsem přešlápl, ani teď nevím o kolik.

Pro hlavu je to před finále ale lepší, než kdybyste skočil málo, ne?

Jo, je to super. Víc super by ale samozřejmě bylo, kdybych nepřešlápl a tu osmičku skočil.

Zpravodajství z prvního dne atletického ME v Berlíně

Forma na osm metrů ale očividně je.

Doufejme. Finále bude úplně nová soutěž, pojede se od nuly a může se stát všechno.

Překvapil vás výkonem někdo ze soupeřů?

Asi úplně ne. Čekal jsem, že těch osm metrů pokoří dva tři kluci a doufal jsem, že budu mezi nimi. Na tom ale nezáleží, jsem ve finále.

Dřív o vás platilo, že jste byl mužem kvalifikací. Teď se to trochu obrátilo. Může vám to ve finále pomoci?

To doufám! Doufám, že se to změnilo. Není hlavní postoupit do finále z prvních pozic, důležité je postoupit a pak jít do finále s čistou hlavu. Je to nový závod a jestli vedete tabulky, nebo jste skočil v kvalifikaci daleko, je to jedno. Jdete od nuly.

Na středeční finále bude o něco větší publikum než nyní.

Dneska to bylo takové prořídlejší, ale nebylo to špatné. Kluci, kteří chtěli roztleskat diváky, tak jim zatleskali. Atmosféra byla super, ve středu bude navíc několik finále, takže to bude ještě lepší. Hlavně snad nebude takové vedro. Finále máme v 19:45, už nebude tak svítit sluníčko.

Přes den má být ale údajně až 38 stupňů.

To sice jo, ale my už budeme ve stínu. Dneska bylo takové vedro, že se s tím člověk musel trochu prát. Když jsem byl v Tchaj-pej na univerziádě, bylo tam ještě větší vedro a dusno a taky jsem se tam s tím pral. Třeba organizátoři přinesou ledy, abychom se mohli ochladit.