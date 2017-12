Basketbalisté Olomoucka hrají o postup v domácím poháru i za Janičku

„Čeká nás těžký a atraktivní soupeř. Při pohledu na tabulku je mírným favoritem Opava, ovšem my chceme podat dobrý výkon a vytvořit si slušnou pozici do odvety,“ říká kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Opavští v posledních dvou letech vždy postoupili do závěrečného turnaje čtyř nejlepších a obhajují bronzovou medaili z posledního ročníku. „Bylo by hezké zahrát si závěrečný turnaj potřetí v řadě. Nejdříve ale musíme vyřadit Olomoucko. Bude to vyrovnaná série,“ odhaduje opavský kouč Petr Czudek.

Dnešní první utkání v prostějovské hale bude mít charitativní podtext. Vedení domácího klubu se rozhodlo podpořit Janičku Fojtíkovou, která trpí cystickou fibrózou plic. Na náročnou léčbu půjde výtěžek ze vstupného, další peníze přidá vedení i kabina ligového týmu.

„V čase adventu se přidáváme k organizacím, které podobným způsobem pomáhají lidem s jejich problémy. Rozhodli jsme se podpořit Janičku Fojtíkovou, která trpí opakovanými infekcemi dýchacích cest,“ uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Každý fanoušek přispěje zakoupením vstupenky. „Proto nebudou tentokrát platit volné vstupenky. Jsme přesvědčeni, že lidé si mají pomáhat. Všechny naše příznivce zveme do hlediště. Přijďte Janičku podpořit,“ zve diváky Pekárek.