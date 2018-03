Čeští florbalisté vstoupí do prosincového MS v Praze proti Němcům

Program prosincového mistrovství světa florbalistů v Praze Sobota 1. prosince:

Skupina A (O2 arena):

12:00 Švýcarsko - Lotyšsko

18:15 ČR - Německo

Skupina B (O2 arena):

15:00 Finsko - Švédsko.

Skupina C (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

15:30 Austrálie - Estonsko

18:30 Polsko - Thajsko

Skupina D (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

12:30 Kanada - Slovensko. Neděle 2. prosince:

Skupina A (O2 arena):

14:00 Švýcarsko - Německo

17:00 ČR - Lotyšsko

Skupina B (O2 arena):

11:00 Dánsko - Norsko.

Skupina C (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

18:00 Estonsko - Polsko

Skupina D (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

12:00 Slovensko - Japonsko

15:00 Kanada - Singapur Pondělí 3. prosince:

Skupina A (O2 arena):

12:45 Lotyšsko - Německo

Skupina B (O2 arena):

16:45 Finsko - Dánsko

19:30 Švédsko - Norsko

Skupina C (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

15:00 Austrálie - Polsko

18:30 Estonsko - Thajsko

Skupina D (O2 arena):

10:00 Singapur - Japonsko Úterý 4. prosince:

Skupina A (O2 arena):

19:30 ČR - Švýcarsko.

Skupina B:

15:30 Švédsko - Dánsko (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

16:45 Norsko - Finsko (O2 arena)

Skupina C (O2 arena):

10:00 Thajsko - Austrálie

Skupina D:

12:45 Slovensko - Singapur (O2 arena)

18:30 Japonsko - Kanada (Aréna Sparta - Podvinný mlýn). Středa 5. prosince:

Předkolo play off:

10:00 4A - 1D (O2 arena)

12:45 4B - 1C (O2 arena)

15:30 3B - 2C (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

18:30 3A - 2D (Aréna Sparta - Podvinný mlýn) Čtvrtek 6. prosince:

O 13.-16. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

09:30 3D - 4C

12:30 3C - 4D

O 9.-12. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

15:30 poražený 3B/2C - poražený 4A/1D

18:30 poražený 3A/2D - poražený 4B/1C Čtvrtfinále (O2 arena):

16:30 1A - vítěz 4B/1C

19:30 2A - vítěz 3B/2C Pátek 7. prosince:

09:30 o 15. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

12:30 o 13. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

15:10 čtvrtfinále: 2B - vítěz 3A/2D (O2 arena)

15:30 o 11. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

18:00 čtvrtfinále: 1B - vítěz 4A/1D (O2 arena)

18:30 o 9. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn) Sobota 8. prosince:

13:00 o 5.-8. místo: poražený 1A/4B-1C - poražený 2B/3A-2D (O2 arena)

15:00 o 5.-8. místo: poražený 1B/4A-1D - poražený 2A/3B - 2C (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

16:00 semifinále: vítěz 1B/4A-1D - vítěz 2A/3B-2C (O2 arena)

19:00 semifinále: vítěz 1A/4B-1C - vítěz 2B/3A-2D (O2 arena) Neděle 9. prosince:

10:00 o 5. místo (O2 arena)

o 7. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn)

13:00 o 3. místo

16:00 finále Pozn: V případě účasti hraje ve středu 5. prosince předkolo play off Slovensko v 10:00, ve čtvrtek 6. prosince čtvrtfinále Švýcarsko 16:30 a ČR Švédsko v 19:30, v pátek 7. prosince čtvrtfinále Švédsko v 15:10 a Finsko v 18:00 a v sobotu semifinále ČR v 16:00.