Evropský golf na Ypsilonce ovládl francouzský hráč Jouven

Porazil tak vedoucího hráče po dvou dnech, Skota Chrise Robba (-11). Z českých golfistů se dařilo nejlépe Ondřeji Lieserovi, který dělil třetí místo výkonem -8 a získal své první body do světového profesionálního žebříčku.

„Byl to první turnaj, kde se mi vyplatila poctivá zimní příprava, včetně fyzické. Začal jsem hrát Pro Golf Tour už v Egyptě, ale tam jsem ještě neprocházel cutem,“ těšilo vítězného golfistu.

Richard Jouven odstartoval finálový den v předposledním flightu a na špici leaderboardu vyskočil hned po pěti jamkách, kdy zaznamenal tři birdie. V dalším průběhu byl „na dostřel“ díky třem birdie už jenom Robb, ale nakonec na vítězného Francouze o jednu ránu nestačil.

„Na osmnáctce ve mně trochu hrklo, příhru jsem měl v bunkru a rána z něj byla moc krátká, dobře jsem pak začipoval, ale na lepší výsledek než na par to nebylo, a to je přitom jasně skórovací jamka. Naštěstí to stačilo,“ řekl vítěz Jouven. „Značnou roli sehrál vítr, ale můj caddy mi hrozně moc pomohl se strategií hry a se čtením hřiště.“

Nejlepšímu Čechovi Ondřeji Lieserovi po dohrání moc do řeči nebylo. Cítil, že měl na víc. „Dneska to prostě nešlo. Těch bogey bylo prostě moc, chyboval jsem v místech, kde se chyby dělat prostě nesmí. Na leaderboard jsem nekoukal, myslel jsem, že jsem tam pořád třetí proto, že to nikdo nepřestavěl, ani mě nenapadlo, že po těch výkonech opravdu třetí jsem,“ řekl.

Spokojen s výkonem ve finále nebyl ani další český hráč Aleš Kořínek, který předtím na Ypsilonce předváděl skvělé výkony a cítil formu. Pár zbytečných chyb jej však odsunulo na dělené páté místo (-7). Tadeáš Sedláček zapsal třetí den turnaje slušných -3, což mu vyneslo dělené 16. místo, o ránu zpět skončil Michal Pospíšil.