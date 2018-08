Proč Mercedes v Belgii prohrál? Jsou v tom „triky“ Ferrari

V kvalifikaci na okruhu Spa-Francorchamps měl Hamlton štěstí. Stejně jako před letní pauzou v Maďarsku a v Německu. Pokaždé mu pomohl déšť. Jízda na mokru není Vettelovou silnou stránkou. Ale už tehdy bylo ferrari silnějším vozem než mercedes a nyní v Belgii se to potvrdilo. Ačkoliv mistrovský tým nasadil nový motor, Hamilton se o předstižení Vettela ani nepokusil.

Jezdec stáje Ferrari skvěle zvládl nevyzpytatelný začátek závodu, kdy se musel bránit po zpomalovací fázi a poté pohodlně svému soupeři poodjel. A hrozbou pro Ferrari tentokrát nebyly ani zastávky v boxech. Vyhrál pohodlně o jedenáct vteřin a snížil náskok Hamiltona v čele šampionátu na 17 bodů.

Úřadující šampion hned v cíli prohlásil, že stáji Ferrari pomohlo „pár triků na autě“, pomocí kterých se Vettel prohnal kolem něj na rovince hned po startu závodu.

Jaké triky? Hybridní systém Ferrari byl letos několikrát předmětem vyšetřování FIA, ale nakonec byl shledán legálním. Ale to Hamilton neměl na mysli.

„Nene, nemám na mysli nic nelegálního,“ vysvětloval. „Všichni máme na vozech nějaké triky. Nevím, co mají na autě, co dělají jinak. Ale je to prostě něco, co jim přidává trochu výkonu navíc. Dnes byli prostě silnější a my musíme zjistit, co to způsobilo.“

Sebastian Vettel prohlásil, že v závěru závodu mohl dokonce šetřit motor, protože Mercedes nestačil. Podle Hamiltona bylo Ferrari rychlejší v obou částech závodu - na superměkkých gumách, i na těch měkkých.

„Celou dobu měli o trochu víc výkonu,“ potvrdil závodník. „Ale je pravda, že ke konci závodu jsem neměl šanci. Zajížděl časy, s nimiž jsem se nemohl rovnat.“

Hamilton se do Belgie hodně těšil. Jeho tým nasadil celou řadu vylepšení motoru. K jeho smůlu ale ani Ferrari přes léto nezahálelo. „Celkově bych řekl, že v každé oblasti, v které jsme přišli s vylepšením, oni přišli s větším. Byli rychlejší na rovinkách, byli rychlejší v prvním a třetím sektoru. Prostě všude,“ uznal porážku úřadující mistr světa.

Dokáže tým Mercedes zareagovat? Měl by, protože jinak je titul mistra světa, který drží již čtyři roky za sebou, v ohrožení.