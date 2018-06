Basketbalisté porazili v přípravě na kvalifikaci MS tým Gruzie

Češi, kterým chybějí dvě největší hvězdy Tomáš Satoranský a Jan Veselý nastoupili v sestavě, ve které by za týden měli vyrukovat v Pardubicích na Finsko. Gruzii také scházela hlavní opora Tornike Šengelija, zato ale hrál jeden z nejlepších pivotů španělské ligy Giorgio Šermandini.

„Ale Ondra Balvín je také dobrý pivot. Byl to pro něj první zápas po delší době, i tak ale odvedl po většinu zápasu hodně dobré práce. Šermandini je dobrý hráč, ale zastavili jsme ho na 12 bodech,“ ocenil trenér Ronen Ginzburg.

Domácí od začátku diktovali tempo. Dařilo se jim zejména v obraně a za úvodních sedm minut dovolili soupeři jen dva body. Postupně se chytli i v útoku a soupeře ničili rychlými protiútoky, ze kterých dali 25 bodů. Vypracovali si tak náskok až o 20 bodů.

„Začali jsme dobrou energií, měli jsme doskoky a valili jsme to dopředu. Jejich pivoti nás nestíhali. To je přesně hra, kterou se chceme prezentovat, protože nemáme tým na to, abychom někoho poráželi o 20 bodů z postupného útoku,“ řekl Vojtěch Hruban, autor 11 bodů.

Po poločasové bouřce v kabině se Gruzínci přeci jen chytili, zlepšili obranu a drželi se v zápase díky 18 bodům amerického rozehrávače s gruzínským pasem Thadduse McFaddena. Na českých hráčích navíc byla už znatelná únava z náročné přípravy, ale vítězství si v klidu pohlídali.

„Ve druhém poločase nám trochu došla šťáva a Gruzie naopak přitlačila. Takže zápas se zabrzdil a začal z toho být spíše úpolový sport než basketbal,“ uvedl Hruban.

Češi navázali na výhru nad Ukrajinou v zápase za zavřenými dveřmi, stejně tak se uskuteční sobotní odveta s Gruzií. Následně se už tým přesune do Pardubic, kde se bude připravovat na kvalifikační zápasy s Finskem a Bulharskem.

„V prvním poločase jsme hráli lépe. Byl to ten typ hry, který chceme praktikovat. Ve druhém poločase jsme měli hodně volných střel, které jsme nedali. Možná to bylo z důvodu fyzické kondice. Nebyl to hezký zápas na koukání ve druhém poločase. Je to ale první zápas pro kompletní tým, točil jsem hodně hráčů. Nakonec jsem se zápasem spokojený. Musíme vylepšit věci, které děláme dobře, a redukovat naše chyby,“ zhodnotil zápas Ginzburg.

Také Hruban souhlasil, že na kvalifikační zápasy bude potřeba ještě lepší výkon. „Od Finska to stoprocentně bude jiný výkon, ale to i od nás. Finsko přiveze všechny své hvězdy, ale i kdyby přijelo bez nich, tak to se vším respektem ke Gruzii bude lepší tým, než jsme potkali dnes,“ dodala reprezentační opora.