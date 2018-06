Boj Dukly na Primátorkách. Synek bude mezi studenty, Prskavec u kormidla

„Je to tak. Největším soupeřem hlavní posádky Dukly by měly být další dvě lodě Dukly,“ řekl jeden z trenérů hlavní osmiveslice Milan Doleček starší.

„Na loděnici se už kluci hecují. Druhá posádka je složená z lehkých vah a třetí osmu tvoří ti, které náš anglický šéftrenér vyloučil z reprezentace a oni se zdravě naštvali. A chtějí nám to ukázat. Soupeřit se tak bude hodně,“ popisoval Doleček.

Synek sice v posledních letech na Primátorkách nestartuje, letos se však představí v doprovodném programu. V pátek odpoledne se zapojí do závodu univerzitních osmiveslic a bude hájit barvy Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra. Do hvězdné posádky s ním usednou například Jakub Podrazil, Lukáš Helešic či Jakub Makovička. Kormidelníkem bude kajakář Jiří Prskavec.

„Určitě máme šanci vyhrát. Já tedy nejdříve musím ve škole zvládnout přípravu na státnice, ale aspoň si na Vltavě vyčistím hlavu,“ uvedl v tiskové zprávě Synek, který studium končí právě v těchto dnech.

„Na osmiveslici jsme nikdy neseděl a vůbec nevím, co od toho mám čekat,“ přiznal vodní slalomář Prskavec, který zažije premiéru až v pátek rovnou v závodě. „Zatím jsme mu vše jen popisovali, a když dostal všechny informace, tak byl celkem překvapený. On to ale zvládne,“ věří Helešic.