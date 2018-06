Synek s Prskavcem nepomohli, jejich osma byla v závodě univerzit čtvrtá

Nejlepší český veslař historie Synek se posadil do středu lodi, kajakář Prskavec usedl za kormidlo. Obsadili až čtvrté místo, i v dalších posádkách totiž seděli kvalitní veslaři. Barvy vítězného Českého vysokého učení technického v Praze hájili například Jiří Kopáč, Jakub Paroulek, Martin Basl nebo Milan Bruncvík.

„Jelo se nám ale super. První jízda byla taková trochu rozpačitá, ale před finále jsme si řekli, že pojedeme trochu více v klidu a bylo to mnohem lepší. I když výsledkově to nic nezměnilo,“ řekl Synek. Také Palestra spoléhala na další reprezentanty, v lodi seděli i Lukáš Helešic a Jakub Podrazil.

Nakonec „bramborová“ posádka doplatila i na nezkušeného kormidelníka v podobě vodního slalomáře Prskavce a fakt, že jako jediná měla v lodi ženu.

„Hrozně mě to bavilo, ale nečekal jsem, že při závodě jedou lodě tak blízko u sebe. Dozvěděl jsem se i to, že jsem nedržel svoji dráhu, za což se všem omlouvám. Ale zvládl jsem to, nikde jsme nenabourali, jsem spokojený,“ pousmál se Prskavec, který se poprvé do veslařské lodi posadil ve čtvrtek.

„Když byla jediná loď na řece, bylo to v pohodě. Teď jsem z toho ale měl trochu stres. A v první jízdě, kdy nás to nečekaně stáhlo pod loď, která nás předjela, tak jsem reagoval trochu pozdě a málem jsme se srazili vesly. Naštěstí jsem to ale uřídil,“ uvedl bronzový muž z mistrovství Evropy v Praze z minulého týdnu.

Právě v průběhu šampionátu se dozvěděl, že by měl usednout za kormidlo osmiveslice. Až s odstupem dvou dnů mu ale parťáci vysvětlili, jak rychle loď jezdí a jak je drahá.

„Moc mi nepomohli. Nejdříve se zeptají, jestli chci jet a až pak mi dají tyhle informace. Byl jsem z toho trošičku ve stresu, ale hlavně jsem jim to nechtěl pokazit,“ řekl. Že by se kariéře kormidelníka věnoval, prý nehrozí. „Musel bych zhubnout asi 12 kilo, na to se úplně necítím,“ řekl.

Synek si závody zpestřil závěr studia, v týdnu obhájil diplomovou práci a v úterý jej čekají státnice. „Takže ještě dnes večer se vrátím k učení a pak mě to čeká celý víkend,“ přiznal pětinásobný světový šampion. Parťáci v týdnu plánovali, že výhra pomůže Synkovi u profesorů. „Úplně to nevyšlo. Doufám ale, že budou u státnic příjemní a hodní,“ uvedl Synek.