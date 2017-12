Opavští basketbalisté sázejí na sehranost. Jsou na špici

Zvednou se Ostravští v derby? Sérii čtyř výher v řadě mají basketbalisté Opavy. Jejich dnešní soupeř, NH Ostrava, minulé dva duely doma prohrál, byť se silnými protivníky – Děčínem a Nymburkem. Ostravští jdou do utkání po debaklu s Nymburkem 66:130. Projeví se taková porážka na výkonu ostravského mužstva, nebo ho spíše vyburcuje? „Může to být tak i tak. My se hlavně musíme dívat sami na sebe,“ prohlásil opavský trenér Petr Czudek. „Za sebe můžu říct, že se není z čeho oklepávat,“ prohlásil ostravský pivot Petr Bohačík. „Nymburk je prostě favorit a nejsme první, kdo s nimi vysoko prohrál. Vyhráli všechny zápasy, v české lize nemají konkurenci. My se od pondělka připravujeme na Opavu.“ A Bohačík dodal, že mají Opavanům co vracet. „V úvodu sezony jsme s nimi doma vysoko prohráli. K Nymburku se vracet nebudeme.“ Czudek upozornil, že Ostravští složili velmi kvalitní tým individualit. „Ty se stále ještě sehrávají, ale mají dobré výsledky, vždyť atakují první šestku. My jsme sice u nich vyhráli, ale byl to jejich druhý zápas, nebyli sehraní, neměli všechny hráče, takže nás nečeká nic lehkého.“ Petr Czudek doufá, že opavští hráči nebudou přemotivovaní. „Náš tým je vlastně ostravský,“ upozornil, že v kádru má většinu hráčů, kteří dříve působili v ostravských klubech. „Ale těch atributů, které mohou utkání ovlivnit, je spousta. Musíme hrát koncentrovaně, abychom poslední zápas před Vánocemi zvládli.“