Brutální den a chaos. Je to tady. Kostky, nevypočitatelná etapa Tour

„Celkem 21,7 kilometru po kostkách, tolik jich už na Tour dlouho nebylo,“ připomíná ředitel závodu Christian Prudhomme. Přesněji: je jich nejvíce z posledních pěti exkurzí Tour na tento záludný povrch.

Pavé umělo v minulosti srážet a ničit favority Tour. Nebo naopak odpálilo Vincenza Nibaliho k pouti za titulem v ročníku 2014, kdy v dešti a blátu najel na kostkách dvě minuty na největší konkurenty.

V neděli bude platit: Očekávejte cokoliv.

Jede se nejvíce nevypočitatelná etapa letošního ročníku.

„V neděli se Tour konečně odšpuntuje,“ tvrdí Richie Porte z BMC.

„Dojde určitě i ke spoustě pádů,“ věští přední klasikář Sep Vanmarcke z týmu EF Drapac.

Jeho sportovní ředitel Andreas Klier dodává: „Bude to velký chaos.“ A takřka hororový scénář přináší Matt White, šéf stáje Mitchelton-Scott: „Polovina jezdců pro celkovou klasifikaci bude po neděli mimo hru.“

Eso této stáje Adam Yates se kostek obává: „Všichni lehcí vrchaři, jakým jsem i já, budou na kostkách doslova trpět. Ta etapa je pro mě o limitování ztrát. V prvních devíti dnech nemůžete vyhrát Tour, ale můžete ji ztratit.“

Rovněž Tom Southam, další sportovní ředitel stáje EF Drapac, soudí: „Na cestě do Roubaix mohou mnozí vrchaři klidně ztratit čtyři až pět minut.“

Nebude to rozhodně stejný závod jako Peklo severu a zdaleka nejen proto, že cíl je tentokrát vedle legendárního velodromu a ne na něm.

„Nemůžete porovnávat tuto etapu Tour s Paříž-Roubaix, tohle je úplně jiné cvičení,“ říká Patrick Lefevere, manažer stáje Quick-Step. „Na jaře jde o 260 kilometrů jednodenního závodu, na nějž se celý týden koncentrujete. Na Tour jde o jeden den z jedenadvaceti.“

Na jaře jsou na startu povětšinou specialisté. Tentokrát jedou „z donucení“ i mnozí cyklisté pro celkovou klasifikaci, kteří se za normálních okolností vyhýbají kostkovým klasikám velkým obloukem.

„Kostková etapa na Tour je úplně jiná a ještě nervóznější než na Paříž-Roubaix právě proto, že spousta chlapců pro celkovou klasifikaci se bojí, že při ní ztratí pozici,“ říká John Degenkolb z Treku.

Výrazný rozdíl tkví i v délce trati: na jezdce v neděli čeká 156,5 kilometru místo jarních 259 kilometrů a 15 úseků pavé oproti 29 při Pekle severu.

Největší intenzita kostek nastane mezi 84. a 137. kilometrem, kdy je v itineráři jedenáct úseků pavé, přičemž trať kopíruje trasu Paříž - Roubaix.

Po posledním z těchto úseků, jedním z nejobtížnějších Camphin-en-Pévele, by však jezdci na Pekle Severu pokračovali na obávanou sekci Carrefour de l’Arbre, zatímco tentokrát zabočí na závěrečné pavé Willemss a Hem.

Po něm následuje osm asfaltových kilometrů do cíle.

Většina týmů nastoupí na speciálních kolech s podhuštěnými širokými pneumatikami. Ovšem i jejich příprava je hledáním kompromisů: méně tlaku je lepší pro kostky, jenže zpomalí vás na asfaltu.

Na startu budou všichni vítězové Paříž - Roubaix od roku 2014: Niki Terpstra (Quick-Step), John Degenkolb (Trek), Matt Hayman (Mitchelton-Scott), Greg van Avermaet (BMC) a letošní šampoion Peter Sagan (Bora).

Ne každý ze špičkových klasikářů však bude moci jet na sebe. Hayman má jasný úkol: provést spletitým předivem kostek Yatese. Vanmarcke se pro změnu musí starat o Kolumbijce Rigoberta Urána a Degenkolb o svého lídra Baukeho Mollemu.

Naopak žlutý muž van Avermaet by měl dostat volné ruce, což potvrzuje i lídr jeho stáje BMC Richie Porte: „Greg si plně zasloužil, aby dnes hájil vlastní ambice. Ostatní chlapci z týmu budou okolo mě.“

Také Sagan míní usilovat o etapové vítězství.

„Chceme, aby Peter vyhrál,“ říká sportovní ředitel Bory Patxi Villa. „Ale nemůžeme mu dát na podporu celý tým, musíme se postarat i o Rafala Majku.“

Žádné jiné etapě nevěnovali přední týmy při rekognoskaci terénu letošní Tour tolik pozornosti jako této. Takřka všichni favorité si byli kostkové pasáže deváté etapy na jaře projet, Vincenzo Nibali dokonce dvakrát.

Mnozí vrchaři se oproti běžným zvyklostem zúčastnili i některé z kostkových klasik, proto se například Mikel Landa objevil na E3 Harelbeke, Romain Bardet a Nairo Quintana na Dwars door Vlaanderen a Nibali na Flandrech.

Speciálně sicilský „Žralok“ si teď věří. Při Tour 2014 se pro něj mokré kostky staly rozdílovou etapou, ve které vydělal čas na úhlavní soky. Tehdy etapu ovládl Lars Boom z Rabobanku a on v ní skončil třetí.

Brent Copeland, boss Bahrainu Merida, poukazuje: „Mnozí chlapci - specialisté, kteří by jindy při klasikách útočili, se budou držet zpět. Pokud se naopak někdo z jezdců pro celkové pořadí bude cítit dobře, může do toho praštit a zaútočit. Vincenzo je připraven to udělat, ale potřebuje i štěstí na své straně.“

Při dosud posledním zařazení pavé do itineráře Tour zvítězil v roce 2015 v etapě Cambrai německý časovkář Tony Martin v barvách Quick-Stepu. Jelo se za sucha a takřka všichni favorité se dokázali udržet pohromadě.

Právě Quick-Step, byť za něj už Martin nezávodí, je největším mistrem jarních kostkových klasik. Letos mají v sestavě nejen Terpstru, ale i Philippa Gilberta a Yvese Lampaerta.

„A Bob Jungels, náš lídr pro celkové pořadí, vyhrál kdysi juniorské Roubaix,“ připomíná šéf týmu Lefevere. „Budeme útočit a snažit se eliminovat některé jezdce po celkové pořadí, ať už je to kdokoliv. Další se defekty eliminují sami.“

Jungels, ztrácející celkově jen 22 sekund, bude společně s týmovým kolegou Gilbertem (ztráta 16 sekund) a především s Geraintem Thomasem ze Sky (3 sekundy) velkým konkurentem van Avermaeta v boji o žlutý dres.

Mezi experty se pochopitelně opět rozpoutaly diskuze, zda kostky do itineráře Tour patří, nebo ne.

“Ne!“ říká Matt White z Mitcheltonu. „Kostky nemají na Tour místo.“

„Neměly by tu být,“ soudí i Matteo Tossato, jeden ze sportovních ředitelů Sky. „Jsou příliš nebezpečné. Riziko pádu, velmi často nezaviněného, je na nich mnohem větší než v jiných etapách.“

A názory protitábora?

Můžeme stále zůstat ve Sky. Dalším sportovním ředitelem této stáje je Servais Knaven, šampion Paříž - Roubaix 2001. Tvrdí: „Kostky na Tour jsou v pořádku. Jsme ve Francii, kostky vždy patřily k tomuto závodu. Jsou součástí Francie, součástí historie cyklistiky. Možná by bylo naopak lepší, kdyby patřily na Tour každoročně, spousta jezdců by potom nebyla tolik nervózních, jako když se vracejí po tříleté pauze.“

Rovněž John Degenkolb říká: „Pro cyklistiku je dobré, že Tour je kombinací všeho. My budeme trpět v horách, tak ať si i vrchaři pro změnu užijí kostek.“

Snad největší obavy z nich panují u lehkých vrchařů stáje Movistar s jejími třemi lídry.

„Náš plán? Zachránit den, jak nejlépe to půjde,“ říká Alejandro Valverde. „Bude to bláznivé a komplikované.“

Sportovní ředitel týmu José Luis Arrieta přiznává: „Pro nás je to nejhorší den na Tour, kostky jsou naše největší nevýhoda, vždyť Nairo Quintana a Mikel Landa váží jen o něco málo přes 60 kil.“

Každý z lídrů Movistaru dostal z týmu přiděleného jednoho osobního bodyguarda na kostky. O Landu se má starat José Joaquin Rojas, osminásobný aktér Paříž - Roubaix, o Quintanu veterán Daniele Bennati a o Valverdeho další zkušený kostkový klasikář Imanol Erviti.

Předpověď počasí je přijatelná, věští sucho, teplotu 28 stupňů, jen později odpoledne menší riziko bouřek. Vítr má mít sílu do 15 kilometrů za hodinu.

„Vyšší a těžší vrchaři jako Nibali a Froome se s touto etapou mohou vypořádat docela dobře,“ říká Lefevere.

Chris Froome dokonce tvrdí: „Jsem rád, že je tato etapa v programu. Mohl bych v ní být silnější než někteří další jezdci pro celkové pořadí. Bude to brutální den, ale každý z nás se na něj připravoval.“

Pomoci mu mají vyhlášení klasikáři Luke Rowe, Gianni Moscon a Michael Kwiatkowski.

Tým Sky zároveň upřesnil, jak to bude s jejich lídry. „Máme na Tour jednoho hlavního lídra Chrise Frooma a jednoho záložního Gerainta Thomase,“ uvedl Knaven. „Pokud Chris bude mít na kostkách problém, ostatní na něj počkají, s výjimkou Gerainta.“

Velká show na silnicích do Roubaix začíná. Fanoušci jsou nažhavení.

Okolo čtvrt na pět budeme znát její vítěze i poražené.