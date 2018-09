Camperona, dnešní menu Vuelty. Bestiální, řekl o ní ředitel závodu

VIDEO: ???? Ryder Hesjedal gan? en La Camperona en La Vuelta 2014. ?? ?Qui?n lo har? en 2018? ???? Ryder Hesjedal won in La Camperona in La Vuelta 2014. ?? Who will do it in 2018? #ReciclandoLaVuelta con @Ecovidrio https://t.co/xSuRP0np1t Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Ryder Hesjedal ganó en La Camperona en La Vuelta 2014. ➡️ ¿Quién lo hará en 2018? Ryder Hesjedal won in La Camperona in La Vuelta 2014. ➡️ Who will do it in 2018? #ReciclandoLaVuelta con @Ecovidrio https://t.co/xSuRP0np1t