Pod novým koučem rekordní sezona. Red Sox jsou favority Světové série

První dva zápasy se uskuteční na ikonickém hřišti Fenway Park a v prvním duelu se proti sobě postaví levorucí nadhazovači Chris Sale za Red Sox a hvězdný Clayton Kershaw v dresu Dodgers.

„Napětí při finále je nepopsatelné a všichni si sáhneme na dno sil, protože vyhrát je prostě jedinečné,“ vyhlásil Kershaw.

Před rokem měli hráči Los Angeles titul na dosah, ale s Houstonem prohráli 3:4 na zápasy. Přidat sedmý titul do sbírky se pokusí nyní, třicet let od posledního úspěchu. Naopak Boston může vyhrát znovu po pěti letech a už podeváté.

Bostonu se před sezonou vyplatila sázka na Alexe Coru. Tento Portoričan loni z pozice asistenta pomohl k titulu Houstonu a v Red Sox ho vzali jako hlavního kouče. A tým pod jeho vedením vyhrál v historii klubu rekordních 108 zápasů v základní části.

„Naučil jsem se, že s hráči je třeba mluvit a není nic špatného mít s nimi přátelský vztah. Díky tomu z nich dostanete to nejlepší,“ řekl třiačtyřicetiletý Cora, který se může stát pátým hlavním koučem, který ve své první sezoně získá v MLB titul.

Nezvykle vřelé přivítání se dostane v Bostonu kouči Los Angeles. Dave Roberts totiž v roce 2004 hrál za Red Sox a pomohl týmu k prvním titulu od roku 1918.

„Už se do Fenway Parku těším. Bude to pro mě dost osobní. Vrátit se sem při Světové sérii v jiném dresu bude zvláštní, ale emoce půjdou stranou a pro baseball je to skvělé. Stojí proti sobě dva slavné kluby a bude to boj,“ řekl Roberts.

Ve Světové sérii se oba celky střetly v roce 1916, kdy Dodgers sídlily v Brooklynu a jmenovali se Robins. Naposledy se potkaly v interligovém duelu předloni.

Po dvou zápasech v Bostonu se další tři, pokud to bude nutné, uskuteční v Los Angeles a případně šestý a sedmý zápas bude znovu hostit Boston.