Kopecký se na Barum Rally naladil výhrou, Sordo boural ve vinicích

„Přesto se do Zlína těším, bude to zajímavá výzva,“ poznamenal tovární jezdec Hyundaie Sordo, kterého na Barumce čeká premiéra. Přitom to dlouho vypadalo, že v lepší pohodě dorazí Sordo. Na asfaltových tratích, kde v roce 2013 oslavil své jediné vítězství v mistrovství světa, jel skvěle. Po druhé etapě mu patřilo druhé místo. Jenže nástup do nedělního programu mu nevyšel. Ve vinicích vylétl z trati a poškodil Hyundai i20 WRC natolik, že musel odstoupit.

„Jsem hodně zklamaný,“ poznamenal Sordo, který nebodoval a klesl v průběžné klasifikaci mistrovství světa na šestou příčku. „Ale těší mě, že jsem ukázal svou rychlost a bojoval o pódium.“

Sordo nyní přesedne do modelu i20 R5 a bude se srovnávat s Kopeckého Škodou Fabií R5. Český pilot s tímto modelem závodil také v Německu. Začal rychle, jenže kvůli defektu a výměně kola ve druhé etapě klesl až na devátou příčku ve WRC2. Díky úžasné stíhací jízdě však vyhrál a celkově dojel devátý.

„Máme za sebou skvělý víkend. Nic jsme nevzdali, což se nám vyplatilo,“ usmíval se Kopecký.