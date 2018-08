Český tým v Praze do semifinále neprošel, srazila ho i zázračná trefa

„Nám se na World Tour historicky nepodařilo nikdy postoupit ze čtvrtfinále. Tento rok jsme to chtěli prolomit. V Japonsku nám to proklouzlo mezi prsty, ani teď se to nepodařilo, takže určitě zklamání,“ řekl Ondřej Šiška, lídr Humpolce a hráč pětkového basketbalu za Děčín.

Humpolec musel kvůli dešti dohrávat základní skupinu až v neděli a rozhodující duel o postup do čtvrtfinále proti Bělehradu zvládl. Za stavu 15:10 si ale zápas zdramatizoval a o výhře 18:17 museli Češi rozhodovat až v posledních vteřinách, když Šiška dobře přihrál na Vladimíra Sismilicha.

Jenže ve čtvrtfinále se Humpolci nedařilo střelecky a nechal se soupeřem přetlačit 13:18. Slovinci si pomohli také „zázračnou“ střelou v poslední sekundě útoku přes desku.

Humpolec tak skončil sedmý a o jednu příčku si pohoršil oproti předchozímu turnaji World Tour v japonské Uconomiji.

Zápas Piran vs. Humpolec. Trefa přes desku v 16. minutě záznamu:

„Piran už jsme letos dokázali porazit, byl to hratelný soupeř, ale nesedlo nám to. Soupeř byl o hodně tvrdší, a to rozhodlo,“ řekl Šiška.

Do finále prošel podle očekávání Novi Sad a proti němu překvapivě ruský celek Gagarin. A Srbové neponechali nic náhodě a zvítězili 21:12, čímž vyhráli druhý z dosavadních tří turnajů World Tour v sezoně.

Nejužitečnějším hráčem turnaje byl zvolen Dušan Bulut, který byl i nejlepším střelcem finále. Soutěž ve smečování ovládl Polák Piotr Grabowski.

Turnaj se tentokrát přesunul z Václavského na Hradčanské náměstí před Pražský hrad, což si hráči chválili. „Pro mě je Pražský hrad jednou z největších památek na světě, a jelikož je v mé rodné zemi, tak je ta úplně největší. Takže je to pro mě velká pocta a velký zážitek. Moc jsme si to užili,“ řekl Šiška.