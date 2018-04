Úspěch českého jezdectví: Kellnerová a spol. triumfovali v Miami

To, že družstvo Prague Lions má šanci dosáhnout na skvělý výsledek, bylo jasné už po čtvrteční první části soutěže, v níž startuje absolutní světová špička v parkurovém skákání.

Anna Kellnerová v sedle Classica inkasovala pouze jeden trestný bod za překročení času a její týmový kolega - Nizozemec Gerco Schröder s koněm Glock´s London - obdržel penalizaci pěti trestnými body za jednu shozenou překážku a za čas. I tak to stačilo na průběžnou třetí pozici, přičemž rozdíly mezi potenciálními medailisty nebyly velké.

Sobotní kolo bylo stejně jako to čtvrteční extrémně náročné a chyby velmi rychle přibývaly. Největší vzestup zaznamenali jezdci celku Valkenswaard United, kteří k 9 bodům přidali pouze jeden jediný a ujali se vedení. To si drželi až do startu Prague Lions. Nejprve odstartovala Anna Kellnerová s Classicem a dokončila opět pouze s drobnou penalizací za čas. Stejný výsledek si následně připsal i Gerco Schröder s Glock´s Londonem.

S osmibodovým skóre tak Prague Lions získali pozici lídra závodu na svoji stranu. Zbývalo už jen čekat, jak si s nástrahami kurzu poradí dva poslední týmy. Christian Ahlmann s Ailinou reprezentující Scandinavian Vikings chyboval dvakrát a se stupni vítězů se Vikingové mohli rozloučit bez ohledu na výsledek Leopolda van Astena s VDL Greop Miss Untouchable. Za Monaco Aces nastoupil nejprve Jérome Guery s koněm Garfield de Tiji des Templiers.

VIDEO: Závodem v Praze si splním sen, říká Kellnerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvolil pomalejší tempo takzvaně na jistotu, ale nechyboval a časová penalizace dvěma trestnými body by pořád na vítězství stačila. Jeho kolega Julien Epaillard na koni Safari d Auge ovšem třikrát chyboval, a to znamenalo jediné – Prague Lions zvítězili a Monaco Aces se propadli na třetí řádek výsledkové listiny za Valkenswaard United.

„Je to úplně úžasné. Nemohu říci, že to nikdo nečekal, ale skončit na pódiu, a ještě k tomu vyhrát, to je něco naprosto neuvěřitelného,“ komentovala výsledek Prague Lions krátce po soutěži Anna Kellnerová. Prague Lions se díky prvenství na Miami Beach posunuli z 9. příčky po úvodním mítinku v Mexico City na průběžné 2. místo s tříbodovou ztrátou na vedoucí Valkenswaard United.

Třetí zastávkou Global Champions bude 20. - 22. dubna Šanghaj, kde Annu Kellnerovou doplní v pražském celku další Čech Aleš Opatrný a Belgičan Niels Bruynseels.

Prague Lions budou chtít navázat na americký úspěch a nekompromisně jít za kvalifikací do Prague PlayOffs, kterým prestižní parkurová série Global Champions vyvrcholí v pražské O2 areně od 13. do 16. prosince. Jezdci a koně tam budou při galashow světového parkuru bojovat o rekordní souhrnnou dotaci soutěží ve výši téměř 12 milionů eur.