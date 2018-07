Svět vnímá Prachatice jako město triatlonu. Přijedou i mistři světa

Teď se světová elita o víkendu do Prachatic vrací znovu. „Xterra není jen závod, jde o festival pro celou rodinu,“ říká o akci její hlavní organizátor 29letý Michal Piloušek mladší.



Po dvou letech O víkendu 14. a 15. července startuje známý terénní triatlon Xterra Czech, který se po dvouleté přestávce vrací do Prachatic jako součást světového i evropského poháru.

V roce 2016 a 2017 se světový pohár v terénním triatlonu v Prachaticích nekonal, protože jste nesehnali dost peněz. Letos je to lepší?

Pořádání Xterry není jen o penězích, ale třeba i o časové náročnosti. Ale finance s tím samozřejmě souvisí. Měl jsem to štěstí, že jsem si čas na organizaci nakonec našel, a dohodl jsem se se stabilními partnery, se kterými máme společný zájem. Všichni chceme, aby se v Prachaticích sport, jako je terénní triatlon, dělal na nejvyšší úrovni.

Šéf triatlonového závodu Xterra Czech Michal Piloušek.

Dá se už o Prachaticích říct, že jsou městem triatlonu? Přijali tu lidé tento sport za svůj?

Ve světě určitě ano. Mezi českou špičkou a světovými triatlonisty jsme v Prachaticích vnímaní jako místo, kam se jezdí i mimo závody. Osvědčilo se nám to například na jarních tréninkových vyjížďkách, na které se nám sem sjížděli lidé z celé republiky. Chtěli se projet na kole a vyzkoušet si jiné terény. Z toho se ukázalo, že tihle lidé do Prachatic pak jezdí i na dovolené mimo závod, protože to je pro ně dobrá lokalita nejen k tréninku. Mám pocit, že Xterra má pro město velký přínos. Ale jestli Prachatičtí vzali Xterru za své, to se musíte zeptat jich.

Bude letošní ročník jiný než ty předchozí?

Bude. Zejména tím, že nepůjde čistě jen o samotný závod. Pojímáme to jako celovíkendový festival. Bude se tu konat spousta doprovodných akcí a z toho hned šest koncertů. Největšími hvězdami budou Ben Cristovao, který vystoupí v neděli, a pak PSH zahrají v sobotu. Nebude to jen o aktivním sportu, ale víme, že spousta lidí se na závody přijde jen podívat. I pro ně máme velkou novinku.

Trasa triatlonového závodu 1,5 kilometru plavání v Křišťanovickém rybníce. To je start hlavního závodu Elite. 32 kilometrů na horském kole v lesních, ale na závěr i po městských trasách. 10 kilometrů terénního běhu. Cíl celého závodu je pak přímo v centru Prachatic.

Povídejte.

Připravili jsme si velkoplošnou obrazovku přímo na Velké náměstí v Prachaticích, kde budeme živě z osmi kamer přenášet celý závod. Na Parkánu budou velké atrakce pro děti. V Poštovní ulici bude gastrozóna, kde se návštěvníci dobře nají a napijou, a ke všemu zůstává dalším centrem Křišťanovický rybník, kde je vyžití nejen pro děti přírodnější. Dají se tam půjčit lodě, šlapadla nebo si zahrát volejbal. Lidé tedy mají k dispozici několik variant, jak strávit Xterru.

Trasu pro hlavní závod jste také měnili?

Je jiná přibližně o šedesát procent oproti minulému ročníku. Cyklistika se letos pojede po jedné dvaatřicetikilometrové trase, v minulosti se jezdilo vícekrát na kratším okruhu. Myslím si, že teď bude trať trochu lehčí a zábavnější. Vyřádí se tu nejen bikoví specialisté, ale i ti, co s horským kolem třeba začínají. U běhu jsme zrušili jeden dlouhý kopec, ale tentokrát se bude běhat po menších úsecích nahoru a dolů, takže diváci uvidí závodníky z jednoho místa hned třikrát.

Trochu lehčí trasa pro horská kola. Tím jste chtěli nalákat i amatéry, aby si Xterru také vyzkoušeli?

Samozřejmě, že nám jde o to, popularizovat ten sport jako takový. Nechceme tady mít za každou cenu jenom co nejvíce profi závodníků, i když to s tím samozřejmě také souvisí. Cílíme i na sportovce bez licencí. Snažím se všem říkat, že terénní triatlon je ta nejjednodušší cesta, jak si tento sport poprvé zkusit. Chceme, aby to člověka neodradilo a příště si neřekne, že Xterru už nikdy. Pořád jsou ale naše závody výzvou a pořád je to trať pro světový pohár, a proto musí být i náročná pro světové elitní závodníky.

Jaká jména se tedy objeví na startu na břehu Křišťanovického rybníka?Máme nahlášeno už okolo dvě stě lidí. Z profesionálů k nám míří úzká světová špička. Tihle závodníci potvrzují účast zhruba několik měsíců dopředu. Bude to fakt nabité. Největší hvězdou bude aktuální mistr světa Jihoafričan Bradley Weiss. Jeho největší konkurent, trojnásobný mistr světa, asi největší postava Xterry a muž, který tu vyhrál v roce 2014, je Ruben Ruzafa ze Španělska. S trojkou pojede Australan Ben Allen, který tu zase vyhrál v roce 2015 a byl po sobě třikrát třetí na mistrovství světa. Z Nového Zélandu k nám ještě míří Sam Osborne a tak dále. Mohl bych jmenovat dalších dvacet profíků, kteří mají za sebou řadu úspěchů.



A co domácí borci?

Stálicí je Honza Kubíček, který pořád jezdí ve světovém poháru do desátého místa. Ke Xteře se vrací Karel Zadák, mistr Evropy, tuším, že z roku 2005, a z mladých kluků do Prachatic přijede Lukáš Kočař, který je loňským mistrem republiky v terénním triatlonu. Mezi ženami bude největší favoritkou domácí Helena Erbenová, která už letos v Itálii dokázala vyhrát dost náročný závod světového poháru. Bude tady i Nikola Waltersová, která je průběžně druhá v evropském poháru, přijedou i závodnice z Nového Zélandu, Austrálie či ze Švýcarska. Profesionálů bude v Prachaticích opravdu hodně.

Těch dvě stě závodníků je váš kapacitní strop, nebo se dá číslo ještě navyšovat?

V tuto chvíli máme kapacitu v jednotlivcích 250 lidí. Ale plánujeme to do dalších let tak, abychom měli ještě větší prostorové možnosti. Chceme závod dále rozvíjet.

Xterra v rámci světového poháru bude tedy v Prachaticích pokračovat dál?

Je jasné, že nemůžeme nic hodnotit dopředu před samotným závodem. Jednání o dalším ročníku začíná až ve chvíli, kdy všechno dobře dopadne a všechno poplatíme (směje se). Jakmile letošní Xterru uzavřeme, tak začneme automaticky vyjednávat o tom, že bychom i v roce 2019 závody uspořádali.