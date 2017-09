Házenkáře Zubří čeká premiéra v rožnovském azylu. Přijede nováček

Na Valašsko přijede nováček ze Strakonic, který je po dvou kolech poslední bez bodového zisku. Pro Zubří, které je naopak stoprocentní, by to měla být jednoznačná záležitost. „Papírově by to tak mělo dopadnout. Vítězství je pro nás povinností. Bojím se, že kluci nebudou uvolnění,“ pravil Titkov.

Jeho hráči si museli v přípravě zvyknout na neznámé prostředí. „Pracujeme tam více než měsíc. Hřiště je regulérní, je to o vizuálním pocitu,“ míní Titkov.

Oproti zuberské hale, která prochází modernizací, má rožnovská tělocvična nižší kapacitu. Vejde se do ní 450 lidí a sekretář klubu Michal Balhárek očekává, že bude plno.

„Fanoušci jsou nažhavení. Dlouho jsme před nimi nehráli. Prostory jsou stísněnější, bude bouřlivější prostředí, což by měla být naše výhoda,“ tvrdí Titkov.

Jeho tým diváky navnadil dvěma venkovními výhrami – v Jičíně i v Kopřivnici přitom Zubří zvítězilo nejtěsnějším rozdílem branky a před týdnem dokonce gólem ze sedmičky po vypršení hracího času.

„Čtyři body z venku jsou nadmíru dobré. V takových podmínkách musíme být vděční za každý bod. Chceme získat co nejdříve určitou jistotu, abychom mohli v klidu pracovat,“ přeje si Titkov.

Ke spokojenosti s herním projevem má totiž hodně daleko. Výhrady má hlavně k defenzivě. „Individuální výkony některých hráčů nejsou takové, jaké bychom očekávali. Jmenovat nebudu, sami ví, o koho se jedná,“ podotkl trenér Zubří.

Příjemným překvapením je pro něho naopak Pavel Pich, který si po letním přestupu z Náchoda na extraligu teprve zvyká.

„V obraně patří mezi nejlepší a dává branky v kritických okamžicích. Je na něm vidět nováčkovský elán,“ těší Titkova.