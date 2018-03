Hamilton a Vettel zahájí útok na pátý triumf ve F1 na okruhu v Melbourne

Slavný Argentinec ovládl šampionát v letech 1951 a 1954 až 1957. Lepší je pouze Michael Schumacher se sedmi triumfy. „Fangio je pro mě legenda, protože vyhrával v nejnebezpečnější době,“ řekl Hamilton. „Tehdy nebyla auta tak spolehlivá a on přesto vítězil. Byl nejlepší, nejodvážnější a uměl si poradit se všemi nástrahami doby,“ přidal Vettel.

Podle předsezonních předpokladů má k vyrovnání legendy blíž Hamilton, který může prodloužit mistrovskou sérii Mercedesu na pět let. Ferrari by zase rádo ukončilo dlouhé čekání na titul, který naposledy pro italskou stáj získal v roce 2007 Kimi Räikkönen.

V minulém ročníku k tomu měl slibně nakročeno Vettel, který vyhrál na úvod v Austrálii a ještě po dvanácti závodech vedl. Nakonec ale s Hamiltonem prohrál o 46 bodů. „Mercedes je favorit, a když se k němu přiblížíme ještě víc než loni, tak to bude skvělé,“ řekl Vettel.

„Ale sezona je dlouhá, takže i přesto je naším cílem přinést titul zpět do Maranella,“ dodal. „A je to i můj osobní cíl a byla by to obrovská satisfakce. Chci vyhrát s Ferrari, protože to je nejslavnější tým ve formuli a stáj s nejbohatší historií,“ přidal třicetiletý Němec.

Hamilton konkurenci a tvrdý boj o vítězství vítá. „Každý rok je to těžší a to se mi líbí. Jsem rád, když je přede mnou obrovská hora a já ji musím zdolat. Fyzicky jsem na tom lépe, nabral jsem svaly a cítím se skvěle i psychicky. Ale čeká mě hodně náročné práce,“ řekl Hamilton.

Třiatřicetiletý Brit navíc nevidí konkurenci jen ve Ferrari, ale také v Red Bullu. „Myslím, že momentálně má Red Bull nejrychlejší auta,“ řekl Hamilton. Podle předsezonních testů v Barceloně se navíc zdá, že rakouský tým vyřešil i problémy se spolehlivostí.

V minulé sezoně totiž Max Verstappen a Daniel Ricciardo dohromady nedokončili 13 z 20 závodů. „Na Mercedes zatím asi ještě nemáme, ale u Ferrari už bych si tak jistý nebyl. Myslím, že letos jim budeme dýchat na záda o hodně víc než loni,“ řekl Ricciardo.

Nová sezona sice odstartuje tradičně v Austrálii, ale pak ji čeká několik změn. Ze šampionátu vypadla Velká cena Malajsie, ale po deseti letech se formule vrátí do Francie a po roční pauze také do Německa. Nový ročník tak bude obsahovat 21 závodů, o jeden víc než loni.

Na vozech nově přibude kolem kokpitu kruh na ochranu hlavy, tzv. svatozář (anglicky halo). Změn se také dočkalo pravidlo o motorech, které budou mít stáje pro každý vůz místo čtyř k dispozici jen tři. Zjednodušil se i systém trestů za nepovolené výměny součástí pohonných jednotek a přibyly také dvě nové směsi pneumatik - hyperměkké a supertvrdé.