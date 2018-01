Nymburk? Musíme tam myslet na úspěch, burcují se v Pardubicích

Ne, že by dnes hosté měli i byť jen teoretickou možnost „sundat“ v nymburské hale českého hegemona z vedoucí příčky, to opravdu nehrozí. Nymburk má totiž po šestnácti odehraných utkáních stejný počet vítězství, kdežto bilance Pardubic, jež dosud hrály o zápas méně, zní 12-5.

Ale už třeba slovenský křídelník pardubické Beksy Dušan Pandula hovořil po povedeném středečním čtvrtfinále národního poháru s Kolínem (výhra 83:55) o tom, že by to v Nymburce měl být vynikající zápas, na který se on i jeho spoluhráči patřičně nažhaví. „Hlavní věc je myslet na úspěch. Nejet zápas do Nymburka jen odehrát, ale chtít ho vyhrát. A to my chceme,“ prohlásil jeden z pardubických trenérů Tomáš Bartošek bojovně.

„Je třeba hrát celých čtyřicet minut koncentrovaně a pohlídat si útočný doskok Nymburka.“ Tomáš Bartošek, trenér Beksy

Až průběh duelu odhalí, zda to nebyly pouze silácké řeči. Pravdou totiž je, že v úvodním vzájemném klání začátkem listopadu Středočeši hlavně díky famózní trojkopalbě Kendricka Raye na Dašické dominovali - zvítězili jednoznačně 95:73. Shodou okolností to byl první zápas Jiřího Welsche v této sezoně po jeho návratu z týmu mistra do Pardubic.

„Nymburk se prezentuje velmi rychlým přechodem do útoku. Využívá atletičnosti svých hráčů, ať už guardů, nebo vysokých hráčů, a snaží se hrát co nejrychleji dopředu,“ uvedl kouč Bartošek.

Podle něho bude nutné připravit se také na nátlakovou obranu Nymburka. „Tou nutí soupeře k chybám a po nich dává jednoduché koše. Pro nás to znamená, že je třeba hrát celých čtyřicet minut maximálně koncentrovaně, vyvarovat se výpadků. Z důležitých herních aspektů zmíním ještě eliminaci útočného doskoku domácích,“ doplnil kouč.