Český basketbal řeší, jak využít postup mužů na mistrovství světa

„Postup na mistrovství světa je historický úspěch. Beru to jako potvrzení toho, že cesta, na kterou jsme se vydali, je správná. Teď hledáme cestu, jak toho využít a ještě to vylepšit. Nyní se o nás více ví, což je dobré pro rozvoj sportu, pro získávání partnerů, dětí. A na tom chceme pracovat,“ řekl ČTK generální sekretář ČBF Michal Konečný.

Při současné krizi kolektivních sportů v Česku vyvolal postup basketbalistů u fanoušků nadšení, které se podle Konečného dá přirovnat k tomu, když v roce 2010 basketbalistky v domácím prostředí získaly stříbro na mistrovství světa.

„Trochu bych to k tomu přirovnal. Basketbal zase ovládl republiku. Lidé, co ho sledovali jen okrajově, ho teď sledují více. Slyšel jsem od známých věty typu: moje manželka se o sport nezajímá, ale poslední čtvrtinu s Ruskem seděla přišpendlená před obrazovkou. A to nás samozřejmě těší,“ uvedl Konečný.

Právě domácí zápas kvalifikace s Ruskem v Pardubicích byl podle něj ideální propagací basketbalu, která se nedá v takové podobě naplánovat. „Zápas s Ruskem byl příběh se vším všudy, naše silná sestava, silný soupeř, skvělá atmosféra, dramatické utkání a ten nejlepší hráč na hřišti to celé rozhodl. Takový příběh nenaplánujete, to se musí urodit. I proto se teď neseme na této vlně,“ dodal generální sekretář ČBF.

Připustil, že sám ještě nedávno nevěřil, že se na šampionát povede postoupit. „Po nepovedeném mistrovství Evropy 2017 jsme si řekli, že teď máme dlouhou přípravu na další evropský šampionát a chtěli jsme nechat v kvalifikaci rozehrát další hráče. A oni se rozehráli tak dobře, že postoupili na mistrovství světa. To je úžasné. Ten krach na ME nám vlastně pomohl,“ řekl Konečný.

Věří, že současné pozitivní vlně pomůže skutečnost, že kromě mistrovského Nymburka se do Ligy mistrů přihlásila i Opava a evropské poháry budou hrát také Pardubice a Svitavy. Právě mezinárodní konfrontace je totiž klíčem k dalšímu rozvoji hráčů.

„Když se podíváte na opavského Šiřinu, tak po zápasech za reprezentaci je v domácí lize jedním z nejhůře bránitelných hráčů. Takže věřím, že ta cesta, kterou si kluby zvolily letos, kdy máme až čtyři kluby v pohárech, je správná,“ dodal.

Vrchol aktuální reprezentace by podle něj měl přijít na mistrovství Evropy 2021. I proto se federace snaží, aby byla jedním z pořadatelů. „Máme o to zájem, ale situace se nikam nepohnula, protože FIBA stále nevypsala žádosti o pořadatelství. Až tak učiní, tak se přihlásíme a přijde na řadu politické lobby,“ uvedl Konečný.

Konkurence sice bude silná, ale věří, že je velká šance. „Když jsme se o to začali zajímat, tak to byly čtyři země. A dnes je nás osmnáct. Jsou tam ale i země, které to pořádaly nedávno. My šampionát mužů pořádali naposledy v roce 1981. Navíc máme jako pořadatelé dobré jméno naposledy potvrzené při ME žen 2017. Máme podporu některých zemí, takže nejsme bez šance. A máme tým, který je zajímavý i pro FIBA. Když je domácí tým konkurenceschopný, znamená to plné hlediště. Když jsme vyprodali arénu v Pardubicích, věřím, že bychom vyprodali i arénu v Praze,“ dodal.

ČBF zvažuje i možnost, že by za rok uspořádala před mistrovstvím světa přípravný turnaj a nabídla českým fanouškům zápasy s atraktivními soupeři.