Mohly jsme vyhrát i bez opor. Ještě zabojujeme, slibuje Müllnerová

O tři opory oslabené házenkářky Mostu nedokázaly vzdorovat rumunské síle a po boji podlehly 22:25.

„Je škoda, že nám chyběly hráčky, ale i tak jsme s Rumunkami hrály vyrovnaně. Kdybychom udělaly o pár chyb méně, mohly jsme mít třeba aspoň bod. I bez opor se to dalo,“ litovala brankářka Dominika Müllnerová, jedna z pamětnic strhující bitvy z roku 2013.

„Už je to docela dávno, ale pamatuju si to, jako by to bylo včera. Na to se prostě nezapomíná. Na druhou stranu, už je to pryč. My i Zalau máme úplně jiné týmy.“

Jiné týmy, v jiné fázi soutěže. Černí andělé poprvé v historii přečkali v Poháru EHF podzim a postoupili dál, v nabité D skupině jsou teď ovšem na pokraji vyřazení. Ze tří úvodních zápasů získali jen bod. „Na postup už bychom asi musely všechno vyhrát, ale třeba se na nás ještě štěstí usměje. Je to zamotané, stát se může cokoliv,“ nevzdává se Müllnerová.

Nedělní duel se Zalau měly mostecké házenkářky dobře rozehraný, ve druhé půli vedly už o čtyři góly, ale finiš patřil Rumunkám. „Odskočily jsme, ale Rumunky pak přepnuly, tahaly to dopředu a my jsme nebyly schopné na to reagovat. Tahaly druhou vlnu, my jsme jen čekaly na šestce. To prostě nejde,“ našla klíčový moment bitvy brankářka Andělů.

Skupinu D vede po třech zápasech favorizovaný Larvik s pěti body, Zalau má 4 body a poskočilo na 2. místo. Třetí je se dvěma body švédský Höörs, Andělé jsou s jedním bodem poslední. „Ale každý zápas je pro nás velká zkušenost, posouvá nás dál. Hrát skupinovou fázi Poháru EHF je splněný sen, musíme dál makat na 100 procent. A třeba už konečně vyhrajeme,“ věří Müllnerová.