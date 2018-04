Premiérové extraligové derby volejbalistů opanoval Zlín

Čechmánek: Staré Město nás chtělo rozhodit Ač volejbalisté Zlína potřebovali na výhru nad Starým Městem jen 80 minut, kapitán vítězů Michal Čechmánek se zdráhal označit utkání za snadné. "Zápas byl pro nás psychicky těžký. A nejen proto, že jsme byli favoritem," říká Čechmánek. "Soupeř si byl vědom, proti komu hraje, a dával nám to najevo." Jak konkrétně?

Různými poznámkami pod sítí, chováním při rozcvičce. Hecovali nás. Chtěli nás rozhodit, ale snažili jsme se nereagovat. Většinou se nám to dařilo, i když občas se někdo neudržel. (úsměv) Bylo derby prestižnější než jiné duely?

Hlavně v tom, že bylo historicky první v extralize. Máme toho navíc hodně společného. Jsme vlastně jeden klub, který se letos rozdělil. Derby přilákalo více než tisíc diváků. Čekal jste to?

Tipoval jsem, že přijde více lidí než normálně. Ale že jich dorazí čtyřikrát tolik co normálně, mě hodně překvapilo. Atmosféra byla příjemná. Jen ať chodí dál. Co rozhodlo o vašem vítězství?

Tvrdé podání a razantní útok. Ve finále jsme byli lepší ve všech činnostech. Zaznamenal jste tři esa v řadě. Už se vám to někdy povedlo?

I kluci se mě na to ptali. Na začátku sezony proti Liberci jsem dal dvě, ale tři v extralize si nevybavuji. Jako řada spoluhráčů jste hostoval ve Starém Městě. Pomohla vám znalost soupeře?

Svým způsobem to byla výhoda. Měl jsem však jednoznačný pokyn podávat tvrdě a kamkoliv. Ale tím, že mi to šlo, jsem si mohl vybírat přihrávače.