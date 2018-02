Plzeňští házenkáři udolali Kopřivnici a zvýšili náskok v čele

A díky sobotní porážce Zubří ve Strakonicích (29:26) odskočil na čele tabulky nejvyšší soutěže soupeřům o dva body.

„Byli jsme namlsaní výhrou v Českém poháru, kde jsme předváděli házenou, kterou si představujeme. Ale takový je sport, jednou jste nahoře, jednou dole. Dnes to byly vydřené dva body, musíme si důkladně vyříkat všechno, co se na hřišti dělo špatně,“ radoval se trenér Michal Tonar ze zisku bodů, nikoliv však z předvedeného výkonu.

Jeho tým po většinu první půle dotahoval náskok Kopřivnice, která šla do kabin s vedením 12:11.

„Oni mají specifickou obranu, nebrání hráče, ale prostor. Hodně se vysouvají, jsou agresivní. To nám zpočátku dělalo problémy,“ uznal i mladší z jeho synů Jakub.

Do druhého dějství šel plzeňský Talent v početní výhodě a hned překlopil vedení na svoji stranu, ale Kopřivnice se nevzdávala a brzy znovu vedla. Ani když domácí Stehlík deset minut před koncem zvyšoval už na 26:22, nesložili hosté zbraně a znovu se dotáhli na rozdíl jediné branky. Jenže domácí tým už si perně vybojovaný náskok pohlídal.

„Body to jsou hodně důležité, ale výkon byl špatný. Začátek byl hodně vlažný, možná tam bylo v povědomí, že to může jít samo. Ale to nepůjde, všichni musíme být stoprocentně koncentrovaní a připravení na každý zápas,“ zlobil se i přes významnou výhru kouč Talentu.

„Mrzí mě to i kvůli lidem, dva měsíce jsme nehráli doma a nepředvedli jsme výkon, kterým bychom se chtěli prezentovat,“ dodal Jakub Tonar, autor pěti branek.

Lepší byl jen šestigólový reprezentant Jan Stehlík a na straně hostů Patrik Fulnek. Plzeňský Talent teď v neděli čeká odveta za finále Českého poháru v Karviné.