Finále českých házenkářských gigantů. Karviná + Plzeň = 16 titulů

„Pevně věřím, že to bude krásná série. I pro diváky. V Karviné bude určitě bouřlivá atmosféra a věřím, že i pak u nás v Plzni to bude bomba,“ přeje si trenér Michal Tonar.

Finále je bitvou velkých házenkářských bašt. Plzeň se bude rvát o sedmý extraligový triumf. Ve finále je Talent počtvrté v řadě, po zlatém hattricku loni podlehl v sérii o titul pražské Dukle. Karviná oprašuje hvězdné časy, ve finále je poprvé od roku 2010, tehdy získala desátý mistrovský titul!

„Čeká nás hodně těžký soupeř. Karviná je méně unavená, v play off měla snazší soupeře než my. Ale o titul se popereme, chceme dojít až na vrchol,“ slíbila levoruká spojka Plzně Jan Stehlík, který se před sezonou vrátil z dlouholetého angažmá ve Francii.

Série začne v Karviné v sobotu od 18 hodin, druhý duel je na programu v neděli od 10.30. V Plzni se bude hrát určitě v sobotu 19. května od 11 hodin, případný čtvrtý zápas hned o den později (17).

„Ve čtvrtfinále jsme si říkali, že Dukla je hodně těžký soupeř. A dokázali jsme to ubojovat. To samé se Zubřím. Byl to velice silný tým a zvládli jsme to. Ani do Karviné nejedeme v roli favorita, což nám možná trošičku vyhovuje. Ale teď už jsme ve finále, není na co čekat. Všichni do toho půjdeme na plné koule,“ prohlásil kouč Tonar.