Skvělé zákroky, skóre přesto narůstá. Frustrující, kývl gólman Plzně

Odveta se hraje v letovisku na břehu Černého moře v neděli v 18 hodin, plzeňský celek bude vedený jako domácí.

Co chybělo k tomu, aby po nerozhodném poločase (15:15) byl i konečný výsledek přijatelnější?

Těžko říct, ve druhé půli jsme měli velký problém v útoku. Vůbec jsme nedokázali soupeře přehrát. Asi nám chyběla nějaká velká spojka. Která by to zvedla zdálky a dala jednodušší góly.

Musel jste si dávat na někoho z hráčů soupeře větší pozor?

To ani ne. Ale jsou to všechno velcí, silní kluci. V technice jsme se jim vyrovnali, ale fyzicky jsme zaostávali. To asi rozhodlo.

Také jim pomohla změna gólmana. Makedonec Mitrevski ve druhé půli doslova zavřel bránu. Souhlasíte?

Chytal výborně, s jeho příchodem přišel rozhodující zlom v zápase. Na druhou stranu přišel ve chvíli, kdy jsme se trápili v útoku. Hodně mu to usnadnilo práci.

I vám se ale dařilo. Jak je brankáři, když má poměrně dost zákroků, ale přesto skóre narůstá ve prospěch soupeře?

Je to těžké, chvílemi jsem byl frustrovaný. Snažíte se týmu pomoct, jak můžete, nahecovat je. Musím říct, že kluci bránili výborně.

Byl tohle zatím váš největší zápas v kariéře?

Nemyslím si, už jsem chytal proti Silkeborgu nebo Koldingu. A ty měli ještě lepší hráče než Konstanta, ale i ta prokázala kvalitu a nám to na lepší výsledek nestačilo.