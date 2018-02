Plzeňský házenkář Ivančev: Svoje góly bych vyměnil za získané body

Jenže teď už je z něho Plzeňák, jak mu říkal předchozí kouč Martin Šetlík. „Plzeň jsem si zamiloval, je to skvělé místo pro život, našel jsem tady spoustu kamarádů,“ vyznal se v létě na soustředění v Rakousku Milan Ivančev, který na západě Čech kroutí už třetí sezonu. A dost možná že poslední.



Loni v červnu se v Srbsku oženil, vzal si dlouholetou přítelkyni Dianu, rovněž výbornou házenkářku. Táhne ho to tedy zpátky domů. Jenže zrovna teď se v Plzni stal jedním z klíčových hráčů. Minule v Karviné i teď doma s Lovosicemi byl nejlepším střelcem Talentu.

„Ale vyměnil bych to za nějaké body,“ říkal Milan Ivančev po nedělním zápase s Lovosicemi.

S osobními statistikami z posledních zápasů však musíte být spokojený?

Je to dobré, ale oba ty zápasy jsme prohráli. A to je špatné.

Takže byste svoje góly vyměnil za body pro tým?

Jasně. Byl bych radši, kdyby byli všichni z týmu lepší než já a vyhráli jsme. Takhle člověk z těch gólů ani nemá radost.

Musím se zeptat, kde se ve vás teď najednou probudil střelec? Předtím jste neměl statistiky až takové...

Chybí nám sedm hráčů, nemáme jiné spojky, tak jsem to vzal trošku na sebe. Nemám s tím problém, brzy mi bude 32 let, už jsem něco odehrál. A teď to tak musí být, nikdo zkušenější tady není. (úsměv)

Ze střední spojky navíc dirigujete hru celého týmu. Není problém v domluvě?

Nene. Já celkem všemu rozumím, jsem už tu přece jen třetí rok. Občas mám sice potíž přesně se vyjádřit, ale v házenkářských věcech se domluvím bez problémů.

Co tedy podle vás rozhodlo o porážce s Lovosicemi?

Nedařilo se nám v útoku. V první půli jsme se to snažili až příliš dohrávat přes pivota, ale udělali jsme hodně chyb, které soupeř trestal z rychlých protiútoků. To nás asi malinko zlomilo.

Přesto jste se ještě ve druhé půli vzchopili a třikrát se dotáhli na rozdíl jediné branky…

Řekli jsme si, že to ještě zkusíme. Máme málo hráčů, ke konci se projevila únava. Křídla hrají na spojkách, nastoupil i mladý Martin Cvikl a musím říct, že hrál velmi dobře. Ivo Šafář s námi měl jen tři tréninky. Potřebujeme čas na sehrání, snad to bude lepší.

Po porážce s Lovosicemi jste se propadli na třetí místo…

Tabulka je hodně vyrovnaná, zvlášť prvních pět klubů. Mezi nimi jsou jen bodové rozdíly. My máme těžký los, hrajeme na Dukle, v Zubří… Chceme uhrát před play-off co nejlepší umístění, ale nevím, jak to uděláme, když máme tolik zraněných. Bude to těžké, ale dáme do toho všechno. Musíme makat na víc než sto procent.

Klíč bude zřejmě v domácích zápasech. Souhlasíte?

Ano, máme doma Strakonice, Brno a Jičín. To bychom měli zvládnout. A zkusíme přivézt i nějaké body z venku, třeba už teď z Frýdku.