Pohodový postup přes Glasgow. Teď už házenkáře Plzně čeká extraliga

„Je třeba si uvědomit, že s takovým týmem už se ve zbytku sezony nepotkáme. Jsou to studenti, hobbíci, amatéři. Ale je třeba se naučit chovat i v takových zápasech,“ mínil plzeňský kouč Michal Tonar.



Proto ho i přes jasný průběh mrzely některé úseky. „V prvním poločase jsme k tomu přistoupili laxně, od celého mančaftu to bylo žalostné. Vím, že je složité hrát s vědomím, že máme hodně nahráno. Ale přesto je důležité se zkoncentrovat a podat adekvátní výkon. Není možné, abychom si nechali dát za sebou tolik gólů z pivota jako na začátku zápasu,“ zlobil se trenér českého vicemistra.

Skóre výrazně narostlo až po přestávce. Ve 32. minutě Wildtova střela z pravého křídla znamenala poprvé desetibrankový rozdíl (18:8), ve 44. minutě Ivančev v přesilovce upravoval už na 24:9.

„Tušili jsme, že tady žádnou šanci mít nebudeme. Přesto je to pro nás velmi zajímavá zkušenost. A pokud se nám podaří znovu uspět v britském šampionátu, půjdeme do toho zase,“ líčil Dominik Michňák, slovenské křídlo Glasgow.

V dalším kole Poháru EHF čeká Plzeň rumunská Konstanca. Talent by měl začít venku 6. či 7. října, odveta se hraje o týden později.

Už v sobotu ale Plzeňané vstoupí do nové extraligové sezony. Od 18 hodin je čeká duel na nevyzpytatelné půdě v Kopřivnici.

„Hned pak jedeme na Duklu, není to snadný začátek soutěže. V Kopřivnici je to vždycky vyhrocené a nedělám si iluze, že teď to bude jiné. Přišel tam navíc nový trenér, prožívají euforii a po loňské sezoně se chtějí posunout zase výš. Musíme se na to připravit co nejlépe,“ varoval trenér Tonar.

Jisté je, že to bude jiná jízda než pohodová pohárová projížďka skotskou přírodou...